Preţul unui bitcoin astăzi, joi 26 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 26 februarie 2026.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 68.372 dolari sau 57.987 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 69.512 dolari sau 58.904 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 66.945 dolari sau 56.749 euro.

