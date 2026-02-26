De ce copiii magnaţilor tech nu stau pe telefoane şi pe social media

Un subiect care stârneşte multe îngrijorări este legat de modul în care copiii interacţionează cu tehnologia. Atitudinea miliardarilor din tehnologie vă va surprinde. De exemplu, unul dintre fondatorii YouTube nu le dă voie copiilor să consume videoclipuri scurte, adică faimoasele shorts. Iar Bill Gates a spus şi el în trecut că nu le-a oferit copiilor săi smartphone-uri înainte să împlinească 14 ani, în condiţiile în care produsele lor transformă încet-încet o întreagă generaţie în dependenţi.

Steve Jobs, cofondatorul companiei Apple, a declarat încă din 2010 pentru publicaţia The New York Times că, la vremea aceea, copiii lui nu folosiseră niciodată un iPad și că "limităm câtă tehnologie folosesc copiii noștri acasă".

Unul dintre fondatorii YouTube, Steve Chen a declarat anul trecut într-o conferință că nu și-ar dori ca propriii copii să vizioneze online doar conținut de scurtă durată şi a completat că atunci când cei mici urmăresc conţinut video, ar trebui să aibă mai mult de 15 minute întrucât "conținutul mai scurt echivalează cu o capacitate de concentrare mai redusă".

Peter Thiel, cofondator al PayPal şi primul investitor extern al Facebook a spus că limitează accesul la ecrane pentru cei doi copii ai săi la o oră şi jumătate pe săptămână. Are cont pe Facebook, dar nu este activ, iar pe Instagram nu are o pagină oficială.

Evan Spiegel, fondatorul Snap Inc, compania mamă care deţine Snapchat declara în 2018 că limitează timpul pe care copilul său îl poate petrece în faţa ecranului tot la o oră jumătate pe săptămână. Nici el nu este activ pe Facebook şi Instagram.

Tot mai multe studii şi cercetări în dezvoltarea copilului şi psihologie arată că timpul în exces petrecut în faţa ecranelor este nociv. Alternativa sănătoasă este socializarea faţă în faţă, joaca în aer liber, activităţi de scris, desenat şi citit, pentru copiii mai mari.

