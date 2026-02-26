România reușește să își adjudece un loc important la masa jucătorilor de top în programare. Victoria răsunătoare de la Varșovia, unde echipa de studenți TheOnesWhoKnock a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a cucerit medalia de aur la ICPC European Championship 2026, nu este doar un succes academic, ci un indicator de performanță tehnologică pentru întreaga țară.

Au învins 53 de universități din Europa: trei români au cucerit aurul la European Championship ICPC

În acest context de excelență, Andrei Boacă, Alexandru Gheorghiș și Robert Andrei Popa au fost cooptați în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, fiind recunoscuți drept piloni ai noii generații de experți care pot propulsa inovația românească pe harta lumii.

Nivelul de competitivitate al acestui concurs, considerat cel mai vechi și mai prestigios din lume în domeniul programării, este comparabil cu cel al Jocurilor Olimpice. Pentru companiile gigant din Silicon Valley, finaliștii ICPC sunt considerați elitele absolute, fiind recrutați adesea direct de pe podium datorită capacității lor de a rezolva probleme de o complexitate matematică uriașă în timp record.

La Varșovia, studenții ieșeni au demonstrat nu doar stăpânirea limbajelor de programare, ci o rezistență psihologică de fier, reușind să se claseze printre primele echipe din 459 înscrise inițial. Rezultatul lor arată că România produce specialiști capabili să livreze soluții de arhitectură software la cele mai înalte standarde globale, un activ strategic pentru competitivitatea economică a țării.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, prin campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, subliniază prin acest exemplu că viitorul digital al țării depinde de susținerea acestor minți strălucite. Andrei, Alexandru și Robert, aflați abia la începutul studiilor universitare, dețin deja un portofoliu de rezultate care îi plasează în topul celor mai buni programatori europeni. Această recunoaștere vine să confirme faptul că inteligența românească rămâne unul dintre cele mai importante produse de export, însă miza campaniei este tocmai identificarea și păstrarea acestor valori în ecosistemul românesc de cercetare și dezvoltare.

Următoarea provocare pentru tinerii informaticieni va avea loc între 15 și 20 noiembrie 2026, la Dubai, orașul-emblemă al viitorului, care va găzdui cea de-a 50-a ediție a Finalei Mondiale ICPC.

Aici, reprezentanții României se vor confrunta cu genii ale informaticii din peste 100 de țări, într-un eveniment care va atrage atenția întregii industrii tech mondiale.

