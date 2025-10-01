Guvernul taie finanțarea pentru mai multe proiecte locale și naționale, în încercarea de a menține echilibrul bugetar. Sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare nu vor mai primi bani de la buget, iar construcția de stadioane va fi permisă doar cu o contribuție de 25% din partea beneficiarilor. Noile lucrări pot începe abia după 1 ianuarie 2027, potrivit deciziei adoptate miercuri printr-o ordonanță de urgență, scrie News.ro.

Noi reguli pentru investițiile publice. Guvernul anunţă ce proiecte sunt scoase de pe lista de finanțare - Hepta

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat după şedinţa de Guvern că s-a adoptat o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice, care cuprinde măsuri care au ca obiectiv menţinerea echilibrului bugetar şi asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice, prin reevaluarea priorităţilor investiţionale la nivel central şi local.

Banii se vor concentra pe proiecte prioritare, cu impact major

"Resursele financiare se vor concentra către proiecte prioritare, care au grad de execuţie ridicat şi un impact semnificativ, fără a compromite obiectivele majore de dezvoltare naţională. Concret, în ceea ce priveşte Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, aprobat prin OUG 25/ 2001, ne referim la CNI, prin modificările aduse se preconizează o creştere a eficienţei utilizării fondurilor publice în cadrul programului, prin canalizarea către proiecte viabile, cu rezultate clare şi măsurabile, realizându-se totodată o îmbunătăţire a disciplinei bugetare. Vor fi oprite sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi sistemele de canalizare. Se vor abroga o serie de sub-programe, inclusiv pentru că ele se dublează cu alte programe ale Ministerului Dezvoltării", a anunţat Ioana Dogioiu.

Ea a precizat că este vorba de săli de cinema, drumuri de interes local şi drumuri de interes judeţean, imobile cu risc seismic, unde rămâne doar programul dedicat din cadrul Ministerului Dezvoltării, reabilitare de blocuri de locuinţe situate în zone defavorizate.

Termen-limită pentru contractele din Programul "Anghel Saligny"

"În ceea ce priveşte Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny a fost stabilit prin această ordonanţă un termen limită pentru încheierea contractelor de finanţare între 1 ianuarie 2026 şi 31 decembrie 2026. Deci 31 decembrie 2026 va fi termenul limită, în care pot fi încheiate contracte de finanţare", a spus Ioana Dogioiu. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a menţionat că creditele bugetare aferente contractelor de finanţare, încheiate între 1 ianuarie 2026 şi 31 decembrie 2026, vor fi achitate începând cu 1 ianuarie 2027, deci din anul următor.

"În cazul stadioanelor se vor putea realiza aceste investiţii numai cu participarea beneficiarilor la finanţarea acestea prin convenţii de cofinanţare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor. În situaţia în care nu a început execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii prevăzute la alineatul 1, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027. Abia de atunci vor putea fi finanţate, construite, din nou, stadioane, din bugetul public", a precizat purtătorul de cuvânt a Guvernului.

