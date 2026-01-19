Nou scandal în coaliţie. Olguţa Vasilescu: Bolojan ne dă motive să înţelegem că nu putem să facem echipă

Noul scandal în coaliția de guvernare. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, s-a plâns că premierul Ilie Bolojan acționează unilateral și ignoră partenerii şi a anunțat că PSD își consultă membrii pentru a decide dacă va mai rămâne la guvernare alături de PNL.

PSD se află într-o procedură de consultare a membrilor săi privind rămânerea sau nu la guvernare, a declarat, luni, vicepreşedintele PSD Olguţa Vasilescu, potrivit căreia pare, că, în fiecare zi, premierul Ilie Bolojan "le dă motive" social-democraţilor să înţeleagă că nu pot face echipă împreună.

"Noi suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid dacă mai rămânem sau nu la guvernare şi pare că în fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înţelegem că nu putem să facem echipă. Şi acel lucru care se întâmplă la Craiova eu îl consider un fel de sabotaj şi asta pentru că, până acum, nu s-a întâmplat aşa ceva ca vreun ministru al Energiei, că a fost domnul Burduja, care a sprijinit această companie care era a Guvernului, faptul că pentru alte programe s-au găsit bani şi pentru Craiova nu eu încep să o iau personal. Nu cred că va fi nevoie să depunem vreo moţiune de cenzură, cred că ne retragem pur şi simplu din Guvern şi în niciun caz, dacă se aşteaptă cineva, să susţinem Guvernul dreptei din Parlament din Opoziţie", a declarat Vasilescu, la Antena 3 CNN, întrebată în ce situaţie ar putea PSD să îl schimbe pe Ilie Bolojan din funcţia de premier.

Ea a menţionat că, în cazul în care PSD va ieşi de la guvernare, Cabinetul Bolojan va pica, se va schimbă configuraţia politică şi noul Executiv trebuie să treacă din nou prin Parlament. "O să vedem la vremea respectivă. Deocamdată nu luăm în calcul niciun fel de variantă, pentru că, în momentul în care vom ieşi de la guvernare, vom face atunci strategia. Să vedem ce spun şi colegii noştri de partid care sunt consultaţi. Nu aş vrea să dau vreo direcţie înainte de a fi consultaţi toţi colegii noştri", a transmis vicepreşedintele PSD.

