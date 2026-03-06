Care sunt preţurile la carburanţi pe 6 martie. Preţul la benzină standard a crescut cu 9 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 6 martie 2026, preţurile la benzină standard şi la motorină standard sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului cu nouă bani pe litru, la benzină standard, şi cu şase bani pe litru, la motorină standard.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,16 şi 8,31 lei, iar un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,5 şi 8,61 lei.
Pe de altă parte, preţurile la benzină premium, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină premium continuă să coste între 8,74 şi 9,03 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,86 şi 9,16 lei, iar un litru de GPL continuă să coste undeva la 3,95-3,96 lei.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰