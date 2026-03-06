Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi pe 6 martie. Preţul la benzină standard a crescut cu 9 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 6 martie 2026, preţurile la benzină standard şi la motorină standard sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Cristi Ioniţă

la 06.03.2026 , 07:22
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului cu nouă bani pe litru, la benzină standard, şi cu şase bani pe litru, la motorină standard.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,16 şi 8,31 lei, iar un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,5 şi 8,61 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină premium continuă să coste între 8,74 şi 9,03 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,86 şi 9,16 lei, iar un litru de GPL continuă să coste undeva la 3,95-3,96 lei.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

pret benzina pret motorina pret combustibili pret carburanti
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Comentarii


Întrebarea zilei
Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 6 martie. Preţul la benzină standard a crescut cu 9 bani pe litru