Care sunt preţurile la carburanţi pe 6 martie. Preţul la benzină standard a crescut cu 9 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 6 martie 2026, preţurile la benzină standard şi la motorină standard sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului cu nouă bani pe litru, la benzină standard, şi cu şase bani pe litru, la motorină standard.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,16 şi 8,31 lei, iar un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,5 şi 8,61 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină premium continuă să coste între 8,74 şi 9,03 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,86 şi 9,16 lei, iar un litru de GPL continuă să coste undeva la 3,95-3,96 lei.

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

