Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 6 martie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 6 martie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 70.609 dolari sau 61.006 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 73.521 dolari sau 63.522 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 65.889 dolari sau 56.928 euro.

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

