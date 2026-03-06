Se cunosc semifinalele Cupei României la fotbal

Antena Meniu Search
Dinamo Bucureşti este a 4-a şi ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României după ce s-a impus joi seara, scor 1-0, în confruntarea cu Metalul Buzău.

de Cristi Ioniţă

la 06.03.2026 , 07:13
Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal, după ce a trecut de Metalul Buzău Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal, după ce a trecut de Metalul Buzău - Profimedia

Pop a înscris singurul gol al meciului, în minutul 26, după o minge venită de la Opruţ. Dinamo a controlat jocul şi a mai ratat alte câteva ocazii importante. Pe alocuri, însă, şi oaspeţii, mai slab cotaţi, au oferit o replică demnă de luat în seamă.

Alături de Dinamo Bucureşti, în semifinalele Cupei României s-au mai calificat formaţii precum Universitatea Cluj, 2-1 cu AFC Hermannstadt, Universitatea Craiova, 3-1, după prelungiri, cu CFR Cluj, şi FC Argeş, 3-2, după prelungiri, cu Gloria Bistriţa.

Astfel, în semifinale avem FC Argeş - Universitatea Cluj şi Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova. Partidele din semifinale se vor disputa în perioada 21-23 aprilie.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

