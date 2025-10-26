Într-un mesaj transmis duminică, președintele Nicușor Dan a felicitat-o pe noua președintă aleasă a Irlandei, subliniind totodată importanța comunității române din această țară.

Noua președintă a Irlandei, felicitată de Nicuşor Dan. Mesajul liderului de la București - Hepta

"Transmit felicitări doamnei Catherine Connolly pentru alegerea sa ca preşedintă a Irlandei. Sunt deschis la colaborarea noastră la nivel bilateral şi european, având ca bază legăturile excelente dintre ţările noastre şi relaţiile promovate de comunitatea română din Irlanda", a transmis şeful statului pe platforma X.

Candidata independentă Catherine Connolly, susţinută de opoziţia de stânga, a fost declarată câştigătoare a alegerilor prezidenţiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, relatează AFP, conform Agerpres.

