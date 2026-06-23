Dominic Fritz a declarat că va avea consultări cu Ilie Bolojan și Kelemen Hunor pentru a decide modul în care vor continua negocierile cerute de președintele Nicușor Dan în vederea constituirii unui guvern minoritar. Liderul USR a subliniat din nou că formațiunea sa exclude sprijinirea unui executiv din care să facă parte PSD, potrivit News.ro.

"Nu avem încredere în PSD". Fritz stabilește prima linie roșie în negocierile pentru noul guvern - Hepta

Întrebat despre modul cum s-ar putea derula discuţiile cerute de şeful statului între partide pentru a forma o nouă majoritate, Dominic Fritz a declarat, marţi seară, la Euronews România, că va avea consultări cu liderul PNL, Ilie Bolojan şi cel al UDMR, Kelemen Hunor.

"În mod normal ai un premier desemnat, care, în mod formal, conduce acest proces de discuţii, de negociere. Acest lucru nu există acum. Mai mult decât atât, data trecută când am negociat Guvernul Bolojan, a durat peste o lună să agrem toate lucrurile din program. Eu ce pot să vă spun este că sunt în contact şi cu Ilie Bolojan şi cu Kelemen Hunor şi vom sta de vorbă în trei într-un prim pas, pentru a defini posibili paşi", a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR a precizat că este deschis şi la o conversaţie cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dar a reiterat faptul că USR nu are încredere în PSD.

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"Astfel de negocieri nu sunt cumva o întâlnire de contabili, unde unul zice, hai că îţi dau două, tu îmi dai unul, ăla mai dă unul şi ies la zero. Este o negociere politică care, până la urmă, are nevoie de un minim de bază, de încredere că tot ceea ce spune celălalt este şi real şi îşi doreşte să se întâmple acest lucru. Şi, din păcate, tocmai asta este sursa crizei în care ne aflăm, că noi nu avem încredere în PSD", a adăugat Domnic Fritz.

El a mai spus că USR nu va susţine un guvern din care va face parte PSD.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi seară, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, că varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil.

"Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat", a transmis preşedintele, anunţând că aşteaptă partidele să încheie acest acord şi să-i facă propuneri.