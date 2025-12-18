O femeie din Italia a divorţat după ce şi-a văzut soţul într-o reclamă, în fapt clipul de promovare al unui restaurant din Catania. Analizând imaginile, femeia a descoperit că soţul ei avea o aventură.

- O femeie a divorţat după ce şi-a văzut soţul într-o reclamă. Cum a fost surprins bărbatul - Profimedia / imagine ilustrativă

Potrivit LaRepubblica, bărbatul îi spusese soţiei sale că va veni mai târziu acasă pentru că trebuie să participe la o cină de afaceri. Omul lua cina într-adevăr, dar cu amanta. Fără să-şi dea seama ce ar putea provoca, oamenii care se ocupau de conturile de social media ale restaurantului au filmat câteva cadre pentru a surprinde atmosfera din local şi le-au postat.

Bărbatul are şanse mari să primească despăgubiri substanţiale

Clipul s-a viralizat rapid, iar imaginile au ajuns şi în atenţia soţiei care a intentat imediat divorţ. Bărbatul a dat restaurantul în judecată pentru că i-au folosit imaginea fără să-i ceară acordul şi, potrivit legilor italiene, are mari şanse să obţină o despăgubire consistentă. În astfel de situaţii, cei care operează cu date cu caracter personal sau cu imagini în care persoanele pot fi recunoscute cu uşurinţă sunt extrem de vulnerabili în cazul unui proces dacă nu au cerut în prealabil consimţământul persoanei sau persoanelor implicate.

"În acest caz, publicarea videoclipului a provocat o ruptură familială și a afectat semnificativ viața privată a cetățeanului, făcând necesară determinarea răspunderii unității și obținerea unor despăgubiri proporționale cu daunele suferite", a declarat Francesco Tanasi, juristul unei asociaţii care luptă pentru drepturile omului, asociaţie căreia bărbatul în cauză i-a cerut sprijinul.

