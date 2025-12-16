Cei mai bogați oameni trăiesc mai mult, dar femeile, indiferent de nivelul de venit, îi depăşesc

Bogaţii nu doar că trăiesc mai bine, ci şi mai mult. Un studiu publicat de Institutul Naţional de Statistică din Franţa arată că bărbaţii cu venituri ridicate au o speranţă de viaţă cu până la 13 ani mai mare decât cei cu posibilităţi reduse. În cazul femeilor, diferenţa ajunge la 9 ani.

Un studiu al INSEE arată că bărbații cei mai bogați din Franța trăiesc, în medie, cu 13 ani mai mult decât cei mai săraci, iar femeile cele mai bogate trăiesc cu 9 ani mai mult decât cele mai sărace. Specialiştii vin şi cu explicaţii: persoanele cu bani au acces mai uşor la servicii medicale şi duc, în general, o viaţă mai sănătoasă.

Riscul de deces, la vârsta de 50 de ani, este de șapte ori mai mare la bărbații cei mai săraci (al căror venit mediu este de 497 euro pe lună) decât la cei mai înstăriți (al căror venit mediu este de 6.427 euro pe lună), scrie Le Figaro. La femei, acest risc, la 55 de ani, este de șase ori mai mare, adaugă studiul.

Pentru a explica acest decalaj, INSEE menționează în primul rând dificultățile financiare care pot limita accesul la servicii medicale: 3,2% dintre persoanele aflate întrei cei mai săraci 20% declară că au renunțat din motive financiare la examene medicale (excluzând tratamentele stomatologice), comparativ cu 1,8% din întreaga populație. De asemenea, managerii sunt mai puțin expuși riscurilor profesionale (accidente, boli etc.) decât muncitorii.

Departe de a se diminua, diferența de speranță de viață dintre cei înstăriți și cei săraci s-a mărit în ultimii ani, conform INSEE. Între perioadele 2012-2016 și 2020-2024, aceasta a crescut de la 8,3 ani la 8,7 ani pentru femei și de la 12,7 ani la 13 ani pentru bărbați. Chiar și așa, femeile trăiesc, în general, mai mult decât bărbații, chiar și dacă sunt mai sărace deoarece merg mai des la doctor și muncesc mai puțin, reducând astfel riscurile profesionale.

