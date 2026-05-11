Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, după ce a avut o discuţie cu liderul PSD Sorin Grindeanu, la Parlament, că el doreşte refacerea coaliţiei, fiindcă în acest moment este singura variantă prin care, cel mai puţin pentru o perioadă scurtă, poţi să faci ceva şi a menţionat că nu a vorbit de premier sau guvern tehnocrat.

- Hunor vrea refacerea coaliţiei şi nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Grindeanu e propus premier - Hepta

"Nu am vorbit de premier tehnocrat, nu am vorbit de guvern tehnocrat. Dacă aş avea o soluţie magică, v-aş spune. Nu am o soluţie magică", a spus liderul UDMR, după discuţiile cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. "Eu doresc refacerea coaliţiei, fiindcă, în acest moment, este singura variantă prin care, cel mai puţin pentru o perioadă scurtă de timp, poţi să faci ceva. Fiindcă eu, în acest moment, nu cred că vom găsi o formulă, sau e greu de găsit o formulă cu care poţi să mergi până în 2028. Am spus, dacă nu reuşim, atunci trebuie să mergem etapă din etapă", a arătat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor, despre scenariul alegerilor anticipate

Despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a arătat că trebuie văzut, din punct de vedere constituţional. "Nu vreau să mă bag eu în această discuţie, că nu e o discuţie politică, acum, haide să fim serioşi. E o discuţie din punct de vedere constituţional, şi asta trebuie văzut, dacă se poate, sau nu, că a fost dat acest guvern, dat jos cu 281 de voturi. A doua zi, de unde să ai 233 de voturi pentru a pune la loc acelaşi guvern, sau acelaşi premier? Deci, din acest punct de vedere, există o problemă logică şi constituţională", a subliniat Kelemen Hunor.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit liderului UDMR, preşedintele are un rol extrem de important şi este un actor important, în acest moment, pentru a face următorul pas, fiindcă nominalizarea va veni de la preşedintele României.

"El va nominaliza pe cineva să formeze un guvern, indiferent ce credem noi, ce spunem noi", a completat el. Întrebat ce condiţii ar trebui îndeplinite ca partidele să stea la aceeaşi masă, Kelemen Hunor a răspuns: "Fiecare trebuie să se simtă cât de cât confortabil, să nu se simtă umilit. Asta este, în acest moment, poate, cuvântul cel mai bun".

Preşedintele UDMR a menţionat că ar prefera să avem până la sfârşitul lunii mai sau începutul lunii iunie un guvern, pentru că sunt câteva jaloane în PNRR care trebuie trecute prin Guvern şi Parlament, în caz contrar vom pierde foarte mulţi bani. Kelemen Hunor a exclus alegerile anticipate, arătând că "se poate, constituţional, dar nu crede că vom ajunge acolo". "Eu cred că vom reuşi să avem un guvern", a spus Kelemen Hunor.

Despre scenariul ca Nicuşor Dan să dea posibilitatea PSD să facă un prim guvern, Kelemen Hunor a spus că este una din posibilităţi, fiind primul partid ca număr de mandate, în Parlament.

"Nu iau în calcul un guvern tehnocrat", a mai afirmat Kelemen Hunor. Despre un guvern minoritar, cu Sorin Grindeanu premier, Kelemen Hunor a spus că, dacă Sorin Grindeanu va primi acest mandat, acesta va căuta să facă o astfel de majoritate. "Atunci putem discuta", a afirmat el.

Despre discuţiile cu liderul PSD, Kelemen Hunor a spus: "Am analizat situaţia în care ne aflăm şi problemele cu care ne confruntăm şi dacă se poate ajunge la o formulă să se refacă coaliţia. Nu am intrat în detalii, fiindcă nu a fost o discuţie formală, dar astfel de discuţii vor exista în continuare între liderii politici şi trebuie să existe astfel de discuţii. Tot timpul există consultări, există discuţii cu liderii de partide, între partide, probabil că şi preşedintele va discuta. Acum, sigur, Summitul B9, dar asta nu înseamnă că nu există discuţii", a mai declarat Kelemen Hunor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰