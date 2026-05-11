Nicuşor Dan, consultări joi sau vineri; foaie de parcurs pentru noul Guvern. Nominalizare de premier, în mai

Joi sau vineri urmează să aibă loc consultări formale la Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier, au declarat surse de la Cotroceni pentru Observator. O nominalizare ar putea fi făcută spre sfârșitul lunii mai, în condițiile în care ar putea fi nevoie de o nouă rundă de consultări. Șeful statului va impune o foaie de parcurs noului Executiv, potrivit surselor citate.

de Bianca Iacob

la 11.05.2026 , 14:38
Nicuşor Dan, consultări joi sau vineri, foaie de parcurs pentru noul Guvern. Nominalizare de premier, în mai Nicusor Dan - Profimedia
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Consultările formale de la Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier ar urma să aibă loc la finalul acestei săptămâni, joi sau vineri, după Summitul B9 de miercuri, au declarat surse de la Cotroceni pentru Observator. Amintim că este vorba de consultările cerute de Constituție iar președintele trebuie să stea la masă cu toate partidele, inclusiv AUR.

Cel mai probabil nu va fi singura rundă de consultari iar nominalizarea unui premier ar putea fi făcută spre finalul acestei luni. Şeful statului nu va face nicio nominalizare până în momentul în care nu va exista o majoritate clară în Parlament, au subliniat sursele citate. 

În acest moment sunt discutate mai multe scenarii, de la guvern politic, la guvern minoritar sau tehnocrat.

Articolul continuă după reclamă

Nicușor Dan ar urma să impună noului Executiv, indiferent de cum va arăta, o foaie de parcurs, adică condiţii referitoare la stabilitatea bugetară și atingerea țintelor de deficit. De altfel, șeful statului a declarat sâmbătă că noul Guvern trebuie să vină cu un proiect de buget pe 2027 în această toamnă.

"Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale. Am văzut constrângerile pe care fiecare partid le are. Există niște scenarii pe care ne vom concentra. România va avea un acord pro-occidental într-un timp rezonabil. Există un acord pe politicile mari ale României. Guvernul care va veni va avea ca obiectiv să definească și să propună Parlamentului până în toamnă bugetul pe 2027", a declarat preşedintele Nicușor Dan în weekend. 

Bianca Iacob
Bianca Iacob Like

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

cotroceni negocieri premier nicusor dan nominalizare criza politica guvern
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
Mai este "Noua Casă" o soluție reală pentru tineri?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan, consultări joi sau vineri; foaie de parcurs pentru noul Guvern. Nominalizare de premier, în mai
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.