Octavian Berceanu demisionează din REPER şi renunţă la candidatura pentru Primăria Capitalei

Octavian Berceanu a anunţat vineri că demisionează din REPER, de la conducerea partidului şi renunţă la candidatura la Primăria Capitalei.

Octavian Berceanu, șeful gărzii, la o descindere a Gărzii de Mediu la firme care depozitează şi ard ilegal deşeuri în Săruleşti, mai 2021 - Inquam Photos / George Călin

"Am demisionat din funcţia de preşedinte al partidul REPER şi candidat REPER la Primăria Municipiului Bucureşti", a transmis Berceanu într-un mesaj postat pe Facebook.

El a acuzat, într-o înregistrare video, vechea conducere a partidului că a pus în aplicare un plan pentru a relua alegerile pentru şefia REPER şi a o impune pe contracandidata sa în funcţie. "Am urmărit cu toţii cu emoţie alegerile de sâmbăta trecută pentru preşedinţia REPER, unde am fost desemnat preşedinte. În urma votului, am câştigat cu 168 de voturi, la un vot diferenţă faţă de reprezentanta de la Cluj, contracandidata mea. Lucrurile s-au întâmplat cum erau şi normal, rezultatele au fost exportate către ceilalţi membri, către mass-media, toată organizarea a aparţinut vechii conduceri, care se găseşte şi azi în conducere. Tot demersul a fost validat la momentul respectiv, statutar de către conducerea REPER, totuşi rezultatul acesta nu a fost cel care a convenit actualei conduceri şi s-au gândit să reorganizeze alegerile cumva pe tipul mineriadei, să mai facă un rând de alegeri, pentru că diferenţa de un vot este considerată ca fiind nesemnificativă", a explicat Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu.

El a mai acuzat un demers al conducerii "complet în afara legislaţiei", menţionând că la o adunare generală s-a anulat acest vot şi s-a decis refacerea alegerilor. "Mai departe au hotărât să avem iarăşi alegeri. Alegerile acestea în cazul de faţă ar genera un avantaj prin retragerea, demisia membrilor care m-au susţinut şi îngheţarea corpului electoral", a mai spus Berceanu.

Berceanu a susţinut că unul dintre cei din conducerea REPER a venit cu o "propunere indecentă" pe care a refuzat-o, aceea ca el să se retragă şi i se va găsi "o poziţie onorabilă" în Guvern, dându-i-se exemplul lui Dragoş Pîslaru şi al Oanei Cambera. "Ţin să le amintesc că atât Dragoş, cât şi Oana au muncit enorm, au avut rezultate extraordinare, sunt oameni extrem de inteligenţi, peste medie, iar poziţiile pe care le-au dobândit în REPER au venit pe merit şi nu din aranjamente de culise", a adăugat Berceanu.

Potrivit acestuia, "conducerea REPER în momentul de faţă nu este capabilă să ofere un sprijin societăţii civile în a se exprima în viaţa politică, atât timp cât vine cu practici care sunt total diferite de cele pe care le cunoaştem, de exemplele de bune practici". Referitor la candidatura sa la Primăria Capitalei, Berceanu a menţionat că aceasta implică o emoţie aparte, pentru că REPER s-a transformat într-o "microfilială a filialei PNL Cluj".

"Prin intermediul Adunării generale sau al Biroului Naţional, aceştia îmi pot retrage, sub presiunea filialei PNL Cluj, candidatura sau mi-o pot susţine, în funcţie de interesul lor la Primăria Bucureşti. Nu vreau să le ofer această satisfacţie. Nu sunt un iepure, ci am lucrat toată viaţa pentru cetăţeni, în societatea civilă şi în locurile unde schimbările se produc foarte greu, dar în favoarea societăţii. Drept pentru care susţin că retragerea mea este una binevenită. Ea poate crea cadrul în care oamenii din REPER să înţeleagă că au crescut nişte monstruleţi şi că vor continua să crească alţii, nişte monstruleţi politici, proveniţi poate din ouă depuse de alţii în alte partide", a subliniat Octavian Berceanu. "Mă retrag din cadrul acestui partid, las loc filialei PNL Cluj să desemneze un candidat la preşedinţia REPER şi să câştige această poziţie, las loc membrilor să decidă asupra viitorului REPER", a conchis Berceanu.

