Răspunsul lui Nicuşor Dan, întrebat de ce a stat la masă cu Pahonţu, şeful SPP: "Credeţi că e relevant?"

În cadrul conferinţei de marţi, preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat despre cina cu Mitropolitul Banatului de toamna trecută la Timişoara şi despre prezenţa directorului SPP Lucian-Silvan Pahonțu la aceasta.

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre prezența șefului unui serviciu secret la o masă cu 15 persoane, la care au participat fețe bisericești, politicieni locali și reprezentanți ai administrației prezidențiale. Un jurnalist a întrebat dacă era necesară prezenţa șefului unui serviciu secret la masă, însă președintele a susținut că nu este vorba despre un serviciu secret și a evitat să răspundă direct la intrebare.

"A fost o masă de 15 persoane, din fețe bisericești, din politicieni locali, din oameni din adminstrația prezidențială. Eu nu cred că SPP este un serviciu secret, ci un serviciu de pază. Nu cred că e relevant", a răspuns șeful statului, întrebat dacă Pahonțu ar trebui să participe la asemenea întâlniri.

Preşedintele a evitat să dea un răspuns, când a fost întrebat despre declaraţiile de avere, spunând că directorul SPP va da singur explicaţii.