Președintele Nicușor Dan susține că există informații despre parcursul lui Călin Georgescu care nu au fost făcute publice până acum. Șeful statului a precizat că acestea ar putea fi incluse în raportul privind anularea alegerilor prezidențiale.

Nicuşor Dan: Există "informaţii interesante" despre Călin Georgescu care nu sunt publice. Unde vor apărea - Sursa: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, ce informaţii are despre Călin Georgescu, despre care mulţi români consideră că este preşedintele ales, dar despre care nu sunt ştiute foarte multe lucruri.

"În momentul în care a intervenit criza politică m-am oprit din toate discuţiile cu instituţiile implicate în elaborarea raportului despre alegeri şi despre influenţa rusă, pot să vă spun că existau mai multe informaţii interesante despre parcursul domniei sale şi care nu sunt în momentul ăsta în spaţiul public şi ele poate vor fi în raportul acela", a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă poate da câteva indicii despre aceste informaţii, preşedintele a răspuns: "Nu, să aşteptăm raportul".

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El a precizat că se fereşte să mai dea o dată la care va fi gata raportul respectiv.

"Nu vreau să mai dau calendare pentru că am dat deja şi iată că nu mi-a dat timpul dreptate şi mă feresc", a mai declarat Nicuşor Dan.

Anterior, şeful statului a declarat, referindu-se la raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale, că tabloul general este mult mai amplu, el arătând că în România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Rusia şi când o să avem raportul, îşi doreşte ca acest tablou să fie prezentat public.