Paul Pintea, senatorul cu 10 clase, trimis din nou în judecată pentru conducere fără permis

Senatorul neafiliat Paul Pintea, fost membru al partidului POT, a fost trimis în judecată pentru conducere fără permis, după ce ar fi fost prins la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat. Parlamentarul are deja o condamnare definitivă pentru o faptă similară.

Senatorul Paul Pintea, fost membru POT, trimis din nou în judecată pentru conducere fără permis - Facebook / Pintea Paul Ciprian

"Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, având calitatea de senator în Parlamentul României, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat", anunţă Parchetul ICCJ, potrivit News.ro

Conform anchetatorilor, în data de 7 noiembrie 2025, în jurul orelor 23:57, senatorul, deşi avea dreptul de a conduce suspendat, a condus un autoturism pe raza municipiului Zalău.

"Astfel, organele de poliţie din cadrul I.P.J. Sălaj - Seviciul Rutier, în timp ce efectuau activităţi de supraveghere şi control al traficului rutier pe str. Andrei Mureşanu intersecţie cu str. Cloşca din municipiul Zalău, au procedat la efectuarea semnalului de oprire regulamentar pentru autoturismul condus de inculpat. Acesta nu a respectat dispoziţiile legale de oprire efectuate cu braţul întins orizontal al poliţistului rutier, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea autoturismului pe o distanţă de câteva sute de metri până la parcarea din zona Casa Armatei, în spatele imobilului, loc în care s-a procedat la interceptarea şi legitimarea conducătorului auto", precizează Parchetul.

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Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa competentă să judece cauza.

Paul Pintea are deja o condamnare la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru conducerea unui autovehicul deşi avea suspendat acest drept. Condamnarea a rămas definitivă în ianuarie anule acesta, după ce ICCJ i-a respins apelul.

Paul Ciprian Pintea a intrat în Parlament pe listele POT şi în prezent este senator neafiliat.

El a intrat în atenţia publică după ce în CV-ul său oficial au fost sesizate mai multe nereguli referitoare la studii.

În biografia de pe site-ul Senatului, Ciprian Pintea susţinea, conform HotNews, că a făcut Liceul Mihai Viteazul din Zalău (Liceul Tehnologic Mihai Viteazul, n.r.) între 2000 şi 2004. În septembrie 2000, când începea anul şcolar, acesta avea 12 ani şi 10 luni. Ulterior, şi-a schimbat datele, a trecut alţi ani pentru perioada liceului: 2001-2005, "pe care l-a absolvit cu diploma de bacalaureat".

O altă informaţie care apare modificată din CV-ul său este cea referitoare la cursurile realizate după liceu. La două decenii după liceu, mai exact.

Acesta a menţionat, iniţial, că în 2024 a început cursuri online "business management" – tip Cambridge la "Academic Singles" – Business Academy.

După ce mai mulţi utilizatori Facebook au atras atenţia că Academic Singles este numele unui serviciu de dating online, acesta a scos respectiva menţiune din CV, conform Snoop.ro.