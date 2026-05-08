Donald Trump amână taxele vamale pentru UE după discuţia cu Ursula von der Leyen

Donald Trump amână pentru luna iulie majorarea tarifelor pentru importurile din UE, după o discuție cu Ursula von der Leyen. Curtea de Comerț Internațional a SUA a stabilit că și tariful de 10% este ilegal, potrivit Agerpres.

Cu o zi înainte, Preşedintele american Donald Trump a anunţat că oferă Uniunii Europene termen până pe 4 iulie pentru a aplica acordul comercial încheiat cu Statele Unite, după o convorbire telefonică cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. După acest termen limită, taxele vamale impuse de Washington UE ar "creşte imediat la niveluri mult mai mari", a avertizat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Parlamentul European a aprobat acordul comercial cu SUA, dar cu condiţii

Parlamentul European a aprobat la sfârşitul lunii martie, sub anumite condiţii, acordul comercial dintre Statele Unite şi UE încheiat vara trecută la Turnberry, în Scoţia. Procedurile interne ale blocului prevăd, însă, negocieri cu statele membre înainte ca acesta să fie aplicat în mod oficial.

Conform Tribunalului pentru Comerţ Internaţional (CIT), guvernul american nu se poate sprijini pe o lege veche din 1974, menită să reechilibreze schimburile dintre Statele Unite şi partenerii săi comerciali, pentru a impune taxe vamale nediscriminatorii.

Acesta reprezintă un nou eşec pentru preşedintele american care a plasat taxele vamale în centrul politicii sale de la revenirea la Casa Albă, la începutul anului 2025, şi care ameninţă să impună unele noi. Potrivit deciziei luate joi, cu un scor de doi judecători contra unu, suprataxa de 10% nu este conformă cu legea. Prin urmare, cele trei companii care au sesizat tribunalul nu mai trebuie să fie supuse unui astfel de cost suplimentar.

Guvernul SUA, obligat să ramburseze taxele percepute pe nedrept

Tribunalul obligă, de asemenea, guvernul american să le ramburseze acestora, cu dobândă, taxele vamale percepute pe nedrept în ultimele două luni. Deşi hotărârea, care poate fi atacată cu apel, rămâne momentan limitată la aceşti trei reclamanţi, ea creează un precedent juridic ce permite altor companii să conteste, la rândul lor, suprataxele vamale.

