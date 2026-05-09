Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Europei: "E adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul UE"

Nicuşor Dan, preşedintele României, a transmis un mesaj de Ziua Europei. Şeful statului a precizat că Europa, dar şi România, au nevoie de parteneriatul strategic cu SUA şi a recunoscut că, de multe ori, ţara noastră nu a ştiut să-şi apere interesele în cadrul Uniunii Europene.

de Redactia Observator

la 09.05.2026 , 11:35
În ceea ce priveşte părţile pozitive, Nicuşor Dan a punctat că salariul mediu a crescut de 3 ori de la momentul intrării României în UE, iar ţara noastră are un bilanţ pozitiv atunci când vine vorba de banii învesţiţi comparativ cu sumele primite de la Uniunea Europeană.

"Pacea nu e de la sine înţeleasă. Pentru România, 20 de ani de UE au însemnat modernizare şi creşterea nivelului de trai. Salariul mediu a crescut de 3 ori. E adevărat că diferenţa dintre salariile mici şi salariile mari e mai mare decât în alte ţări europene. E la fel de adevărat că în România există şi o corupţie care îi sfidează pe cetăţeni, în special pe cei cu salarii mici. Trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci. 'Europa' e un subiect care divizează. Europa a făcut greşeli: când a renunţat la sectorul nuclear bazându-se pe gazul rusesc, când nu şi-a modernizat industria de apărare, când a acţionat ideologic. 

E adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul UE, în discuţiile care au avut loc acolo România nu şi-a apărat de multe în mod coerent obiectivele, pentru că e politică, nu e cenaclu, în interiorul UE ţările europene îşi promovează interesele naţionale. Suntem in momentul în care România e credibilă, ştie să acţioneze în cadrul Uniunii Europene, ştie să facă alianţe pentru a-şi susţine politicile şi deci ştie să-şi apere interesele asa cum alte ţări din Uniune o fac, deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo nu e altceva decât o lozincă care ne îndepărtează de dezbaterea reală despre unde trebuie să fie România în UE. Europa şi România au nevoie de un parteneriat cu SUA, iar România susţine un astfel de parteneriat. Vom continua să acţionăm pentru Republica Moldova să intre în Europa", a declarat Nicuşor Dan.

