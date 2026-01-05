La început de an, Guvernul conturează Bugetul pe 2026, iar premierul promite că nu vor mai fi taxe si impozite majorate. Experţii îl contrazic, însă, şi spun că nu ar fi exclusă o nouă majorare de TVA, dacă statul nu strânge suficient cureaua. Ilie Bolojan promite, totusi, tăierea cheltuielilor cu 10% în primării, în ministere si în toate instituţiile centrale. Reforma ar trebui adoptată până la finalul lunii, înainte ca Legea Bugetului să treacă de Parlament.

Cu un val de taxe şi impozite majorate de la 1 ianuarie, Guvernul ar vrea să reducă deficitul bugetar la 6% din PIB în 2026.

Concret, asta înseamnă că Statul va fi obligat să facă o economie de aproape două procente din PIB. Iar premierul face promisiuni:

"Dacă ne vom încasa taxele şi impozitele stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite.", a spus Ilie Bolojan, premierul României.

Experţii nu sunt chiar aşa de siguri. Şi spun că n-ar fi exclusă o nouă majorare de TVA la jumătatea anului.

"O economie de 2% din PIB e extrem de mult si putin probabil fara majorare de taxe. Avem riscul ca în a doua parte a anului, să avem chiar majorare suplimentară de TVA. Fie cotele reduse de TVA către cea standard, fie chiar cota standard.", a declarat Adrian Codîrlaşiu, analist economic.

Luna aceasta, Guvernul îsi va asuma răspunderea pentru reforma administraţiei - negociată patru luni de partidele din Coalitie. În paralel, vor începe şi discuţiile pentru Legea Bugetului. Proiectul va fi adoptat abia la începutul lunii februarie.

"Guvernul promite că va reduce cheltuielile de personal cu 10%, atât în primării, cât şi în admin centrală. Primarii vor decide singuri cum vor face economii: unii vor concedia angajati, iar alţii vor tăia din sporuri şi salarii. În final, 13 mii de functionari din Primării si CJ îsi vor pierde locurile de muncă. Aceeaşi reformă va fi aplicată în ministere şi în toate institutiile centrale. Cheltuielile cu angajatii vor fi reduse şi aici cu 10%, dar Guvernul sustine că salariile de bază nu vor fi afectate. Aparatul bugetar a consumat anul trecut peste 30 mld euro, adică 9% din PIB. O reducere de 10%, promisă de Guvern, ar aduce o economie de cel putin 3 mld euro.", a explicat Marius Gîrlaşiu, reporter Observator.

"De fapt nu s-a facut absolut niciun fel de reformă. S-a pierdut fereastra de oportunitate, iar dacă vor fi reduceri de cheltuieli publice vor fi doar simbolice. Trebuia o dată cu primul pachet de măsuri să vina şi reducerea de cheltuieli. În schimb s-a venit doar cu majorări de taxe şi reducerile de cheltuieli vedem că nu mai vin.", a adăugat Adrian Codîrlaşiu.

La final de ianuarie, PSD va decide dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Social democratii spun că vor lua decizia în funcţie de evoluţia negocierilor pentru Buget.

