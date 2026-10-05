Înaintea consultărilor de luni cu preşedintele Nicuşor Dan pentru desemnarea unui nou candidat la funcţia de premier, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, anunţă că social-democraţii sunt pregătiţi să preia guvernarea. Varianta susţinută de partid este un Executiv PSD sau unul construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu.

Planul social-democraţilor înaintea consultărilor de la Cotroceni. Lider PSD: "Soluţia noastră este clară" - Profimedia

"Este momentul ca România să primească şansa de care are nevoie. Şi este momentul ca vocea celor aproape 90% dintre români care spun că ţara merge într-o direcţie greşită să fie auzită. Mergem astăzi la Palatul Cotroceni pregătiţi să ne asumăm guvernarea", a scris Claudiu Manda pe Facebook.

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Secretarul general PSD a afirmat că social-democraţii au un program construit pentru România şi pentru ceea ce aşteaptă oamenii de la un Guvern: relansarea economiei, reluarea investiţiilor, crearea de locuri de muncă şi protejarea puterii de cumpărare.

"România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline şi de un buget care să ofere predictibilitate economiei şi siguranţă oamenilor. Iar soluţia noastră este clară: un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu", a afirmat Manda.

Manda a spus că, în ultimele luni, românii au plătit pe nedrept costul unui blocaj politic prelungit.

"Am spus-o atunci şi o spunem şi acum: o ţară nu poate fi ţinută pe loc pentru calcule politice şi ambiţii personale. Dialogul este singura cale pentru a ieşi din blocaj. Iar discuţia trebuie să plece de la mesajul transmis de oameni: este nevoie de o schimbare de direcţie", precizează secretarul general al PSD.

El consideră că toate partidele parlamentare au responsabilitatea de a ţine cont de mesajul PSD şi de a contribui la formarea unui Guvern stabil, "care să guverneze pentru oameni".

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat luni, de la ora 14.00, consultări cu reprezentanţii tuturor grupurilor parlamentare. La finalul discuţiilor, şeful statului este aşteptat să facă a patra propunere pentru funcţia de premier, după ce Eugen Tomac, Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan nu au reuşit să strângă o majoritate pentru învestirea unui Guvern. Eugen Tomac s-a retras înainte de începerea procedurilor parlamentare.