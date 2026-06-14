PNL fierbe după desemnarea lui Adrian Veştea. Ciucu acuză "complot, trădare şi ingerinţă" împotriva partidului

Desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier a declanşat un nou scandal în PNL. Ciprian Ciucu acuză o nominalizare făcută fără consultarea conducerii partidului şi vorbeşte despre "complot", "trădare" şi "ingerinţă", în timp ce Ilie Bolojan susţine că decizia ar fi "un act ostil" şi "o evidentă încercare de rupere a PNL".

PNL, în pragul unei rupturi după desemnarea lui Veştea. Ciucu şi Bolojan reacţionează dur - Profimedia

"Complot. Trădare. Ingerinţă. Conducerea statutară a Partidului Naţional Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

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Ciucu acuză o trădare în PNL

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"Au ştiut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la şedinţa BPN. Dl. Veştea fiind printre ei", a mai spus Ciucu.

Prim-vicepreşedintele PNL arată că "unul dintre obiective este ruperea PNL".

"Am încredere că Partidul Naţional Liberal nu se va face preş şi va trece şi acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare. Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel", subliniază Ciucu.

Unul dintre obiective ar fi ruperea PNL

Şi liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a reacţionat dur la anunţul preşedintelui referitor la nominalizarea liberalului Adrian Veştea pentru postul de premier, afirmând că nu a fost anunţat în legătură cu această decizie, pe care o consideră "un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL".

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat duminică dimineaţă că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe liberalul Adrian Veştea.

"În acest moment însă este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită", a subliniat preşedintele.