PNL: Primarii PSD din Iași ar fi vrut să meargă la întâlnirea cu Bolojan, dar au primit ordin să nu participe

Liberalii acuză că primarii PSD din județul Iași care și-ar fi exprimat inițial intenția de a participa la discuțiile cu premierul Ilie Bolojan, programate vineri la Palatul Culturii din Iași, confirmând prezența pe grupul de comunicare al primarilor, ar fi primit ordin de la conducerea centrală a partidului să nu mai participe.

Liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnirea de vineri cu premierul Ilie Bolojan, dar că "au primit telefoane şi ordin de la centru" să refuze participarea. PNL Iaşi a reacţionat după decizia PSD ca primarii din judeţul Iaşi să nu participe la întâlnirea cu Bolojan, precizând că PSD a lansat "o retorică populistă, mincinoasă şi panicardă".

"Atacul concertat al social-democraţilor nu este despre grija faţă de comunităţi, ci despre teama de reformă, despre disperarea de a pierde controlul asupra banilor publici risipiţi şi despre refuzul de a accepta că vremea "dosarului cu şină" şi a sinecurilor de partid a apus. Mai mulţi primari PSD au confirmat iniţial participarea la întâlnirea cu Ilie Bolojan, într-un act de conştiinţă personală. Au primit apoi telefoane şi ordin de la centru să refuze şi li s-a livrat un punctaj populist. Protestul primarilor PSD Iaşi nu are nicio legătură cu ceea ce gândesc fiecare în mod personal, ci cu ameninţări venite pe linie de partid", a transmis conducerea PNL Iaşi.

Potrivit liberalilor ieşeni, premierul României se întâlneşte cu primarii să discute probleme de administraţie publică, nu politică. "Acest protest infantil al PSD nu face decât să izoleze comunităţile pe care le reprezintă şi să slăbească, în ansamblu, forţa de reprezentativitate a judeţului nostru şi a ieşenilor care i-au votat. Premierul vine să discute soluţii tehnice, nu să facă paradă politică, aşa cum ne-au obişnuit premierii PSD care apăreau la Iaşi doar pentru tăieri de panglici la proiecte inexistente", mai susţin liberalii ieşeni.

Articolul continuă după reclamă

Totodată, PNL consideră că "lupta de putere din interiorul PSD Iaşi, incompetenţa şi frica lui Bogdan Cojocaru (liderul PSD Iaşi - n.r.) de a avea grijă de interesele primarilor şi directivele meschine de la organizaţia centrală a PSD au dus la acest sabotaj ridicol şi la o confuzie generală în rândul edililor social-democraţi".

"Când refuzi dialogul cu şeful Executivului nu îl pedepseşti pe Ilie Bolojan, ci îţi pedepseşti propria comunitate pe care pretinzi că o reprezinţi. Este o dovadă de imaturitate politică să pui orgoliul de partid mai presus de interesul judeţului Iaşi. Solicit PSD Iaşi să iasă din logica de campanie electorală perpetuă şi să înţeleagă gravitatea momentului. România are nevoie de stabilitate bugetară şi de reforme structurale pentru a nu pierde fondurile europene. Dacă PSD vrea să rămână partidul care apără evaziunea, construcţiile ilegale şi birocraţia, este alegerea lor", a declarat liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru.

PNL Iaşi susţine că în timp ce PSD scrie comunicate "pline de venin", Guvernul condus de Ilie Bolojan "securizează viitorul Moldovei, nu prin promisiuni, ci prin bani şi şantiere".

PSD Iaşi a anunţat că primarii social-democraţi din judeţ nu vor fi prezenţi la discuţiile cu premierul Ilie Bolojan, programate vineri la Palatul Culturii din Iaşi. "Premierul "Taie-Tot", liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerităţii, vine la Iaşi, astăzi, să se întâlnească cu primarii din judeţ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părţile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităţilor locale. Ignorarea partenerilor politici şi a opiniei publice este inacceptabilă. După o atentă analiză, primarii PSD din judeţul Iaşi au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan. Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie", a transmis conducerea PSD Iaşi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰