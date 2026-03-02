Surse: Bolojan îl propune pe rectorul Mihai Dimian ministru al Educației

PNL îl propune pe rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, pentru funcția de ministru al Educației, după o decizie luată luni seară în conducerea partidului. Nominalizarea, susținută de premierul Ilie Bolojan, vine la peste două luni de la demisia fostului ministru Daniel David și urmează să fie trimisă președintelui Nicușor Dan pentru decretul de numire.

PNL a decis, luni seară, într-o ședință online a conducerii partidului, să îl susțină pe Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației, spun surse apropiate Observator. Propunerea a fost făcută de liderul liberalilor, premierul Ilie Bolojan, și a primit votul de susținere al partidului. Ulterior, într-un comunicat de presă, PNL a confirmat oficial că Mihai Dimian este nominalizarea formațiunii pentru portofoliul Educației.

Conform protocolului coaliției de guvernare, Ministerul Educației revine Partidului Național Liberal. În ședința liberalilor, Ilie Bolojan a înaintat o singură variantă pentru această funcție - rectorul Universității din Suceava, poziție pe care Mihai Dimian o ocupă din 2024.

Anterior, până în 2016, Dimian a activat în mediul academic din Statele Unite, unde a predat la Universitatea Howard din Washington D.C.

Singura propunere PNL

Ilie Bolojan urmează să înainteze propunerea oficială către președintele Nicușor Dan, cel care trebuie să semneze decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației.

Nominalizarea vine la peste două luni de la demisia fostului ministru, Daniel David. Portofoliul a fost asigurat interimar de premierul Ilie Bolojan, însă mandatul său temporar a expirat pe 28 februarie, potrivit surse Observator.

În această perioadă, în discuțiile interne au fost vehiculate și alte nume pentru conducerea Ministerului Educației, printre care Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, și Luciana Antoci, consilier al premierului pe probleme de educație.

Ce spun liberalii

"Formarea sa şi experienţa acumulată în instituţii de top din Europa şi Statele Unite ale Americii conturează profilul unui lider universitar cu viziune globală şi angajament ferm pentru consolidarea educaţiei şi cercetării din România. Este un profesor foarte apreciat de studenţi, atât în Statele Unite ale Americii, cât şi în România, primind premiul de excelenţă "Profesorul Anului", din partea Consiliului Studenţilor din cadrul Facultăţii de Inginerie, Arhitectură şi Ştiinţa Calculatoarelor de la Universitatea Howard din Washington DC şi distincţia "Profesor Bologna" din partea Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România", arată PNL.

Capacităţile şi rezultatele remarcabile în domeniul educaţiei şi cercetării sunt completate şi de excelentele abilităţi de manager instituţional şi lider al comunităţii, spune PNL.

"A elaborat şi implementat numeroase proiecte de dezvoltare a infrastructurii didactice şi de cercetare, de formare a tinerilor cercetători şi atragere a profesorilor şi cercetătorilor din străinătate, iar în prezent coordonează implementarea celui mai mare program de investiţii din istoria universităţii, pentru dezvoltarea celui de al doilea campus al universităţii, din diverse surse de finanţare. A fost implicat în dezvoltarea a mai mult de 30 de programe noi de studii universitare, îmbunătăţind semnificativ oferta educaţională a Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, fapt ce a şi condus la creşterea constantă a numărului de studenţi ai universităţii în ultimii ani. Numărul studenţilor a ajuns, în acest an universitar, la 11.500, iar aria de provenienţă a acestora s-a extins la nivel internaţional, mai mult de 15% dintre studenţii universităţii provenind astăzi din afara graniţelor ţării", transmite PNL.

PNL mai precizează și că "rectorul Mihai Dimian este susținut de Partidul Național Liberal în calitate de independent, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului de învățământ din România în acord cu programul de guvernare, continuând în același timp eforturile de eficientizare a domeniului educației".

Dimian nu e membru de partid

Potrivit News.ro, Mihai Dimian are o colaborare foarte bună cu învăţământul preuniversitar, fiind implicat în coordonarea şi organizarea de olimpiade naţionale şi internaţionale, concursuri şi tabere de ştiinţă şi tehnologie pentru elevi, participând la consfătuiri anuale cu directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar şi la cercuri pedagogice, vizitând şcoli şi licee din regiune, inclusiv pentru a implica elevii în experimente de ştiinţă.

"Nu a fost şi nu este membru al vreunui partid politic, dar este un lider al comunităţii şi a fost implicat direct şi voluntar în perioade dificile pentru comunitate, precum şi în iniţiativele de dezvoltare din regiune. A coordonat sute de voluntari pentru gestionarea crizei refugiaţilor din Ucraina şi a sprijinit direct mii de refugiaţi. A dus o politică activă de atragere şi dezvoltare a companiilor IT în zonă şi a contribuit esenţial la selectarea municipiului Suceava de către Comisia Europeană între 100 de oraşe europene pentru misiunea de oraşe inteligente şi neutre-climatic. Pentru activitatea în perioada dificilă de pandemie a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Suceava, în anul 2021", mai arată PNL.

