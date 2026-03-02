Antena Meniu Search
Consultări interne în PSD privind rămânerea la guvernare: Cu sau fără Bolojan, cu sau fără USR?

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat (PSD) a decis luni, prin vot unanim, să extindă mandatul pentru consultarea internă privind analiza participării social-democraților la guvernare, incluzând întrebări suplimentare referitoare la condițiile în care partidul ar urma să rămână în coaliție.

de Nicu Tatu

la 02.03.2026 , 12:11
Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat a votat, luni, în unanimitate, pentru extinderea mandatului privind consultarea internă referitoare la analiza prezenței social-democraților la guvernare, potrivit unor surse citate de Agerpres.

Potrivit unor surse din partid, membrii BPN au decis, prin vot unanim, în ședința de luni, ca mandatul pentru consultarea internă privind analiza participării în coaliția de guvernare să fie extins cu întrebări suplimentare, respectiv dacă PSD rămâne la guvernare și în ce condiții.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat săptămâna trecută că va propune un vot intern pentru a se decide dacă social-democrații vor să mai rămână în coaliția de guvernare cu premierul Ilie Bolojan sau dacă vor un alt premier din partea Partidului Național Liberal și, de asemenea, dacă doresc să rămână în coaliție cu Uniunea Salvați România sau fără USR.

