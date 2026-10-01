Modernizarea celui mai mare parc din țară intră în prelungiri. Planurile pentru Herăstrău s-au modificat. Ca să salveze de la tăiere aproape 1.500 de arbori, primăria va crea un spațiu verde în locul zonei de promenadă betonată care era prevăzută de-a lungul malurilor.

Odată cu secarea lacului Herăstrău, peisajul s-a schimbat total.

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"Arată incredibil de bine și e uimitor ce poate să facă natura în câteva luni. Mi-ar plăcea să fie reamenajat să fie mai mult o deltă decât un lac pentru că oricum lacul nu prea se curăță la noi" spun oamenii.

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Herăstrăul ar putea rămâne fără apă și vara viitoare

Până atunci însă, se lucrează lent la malurile lacului, după ce primarul Capitalei a modificat proiectul inițial care prevede betonarea malurilor și defrișări. Schimbarea de plan va întârzia, însă, finalizarea șantierului. Herăstrăul ar putea rămâne fără apă și vara viitoare.

"Prefer să mă înjure oamenii, să nu mai iau un mandat dacă e nevoie dar eu nu voi lăsa Herăstrăul cu doi metri de beton. Dacă vreți pot să îmi asum această vină că nu am observat că soluția presupunea acești doi metri de beton" spune primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Potrivit proiectului, utilaje grele, de 20-25 de tone, vor amplasa plăci de plastic rezistent în cuva lacului. Între ele și maluri va fi turnat mâl și pietriș în niște plase uriașe care vor acționa ca un sistem de filtrare. La final, totul urma să fie acoperit cu beton. Modificarea cerută acum de primar va transforma zona betonată în spațiu verde.

"Eu cred că era mai bine să mărească suprafața de promenadă măcar cu un metru pentru că deja e insuficientă în perioadele în care e aglomerat" spun oamenii.

Măsura va salva aproximativ 1.400 de arbori

Primarul Capitalei spune că măsura va salva aproximativ 1.400 de arbori, câți ar fi trebuit să fie defrișați potrivit vechiului proiect.

"Soluția a fost foarte simplă: în zona în care este arborele pur și simplu să nu se mai facă grinda de beton pentru că nu este necesară astfel încât să se salveze cât mai mulți arbori" a mai spus Ciprian Ciucu.

"Arborii pe care noi i-am regăsit pe malul lacului Herăstrău sunt arbori cu un diametru considerabil al trunchiului care au o valoare istorică importantă" explică Andreea Răducu, președinte Asociația peisagiștilor din România.

Cel mai bătrân copac din parcul Herăstrău este pe Insula Trandafirilor și are peste 140 de ani. Pentru că exista pericolul să se prăbușească în lac, a fost ancorat, iar circulația în zonă, restricționată.