USR vrea să schimbe admiterea la liceu. Ce s-ar întâmpla cu examenele proprii ale colegiilor

USR a anunțat miercuri că susține eliminarea examenelor de admitere organizate separat de licee, argumentând că acestea ar accentua inegalitățile deja existente în sistemul de educație. În acest sens, parlamentarii USR Corina Atanasiu și Ștefan Pălărie au depus un proiect de lege. Inițiativa este a treia pe această temă ajunsă în Parlament, după ce PSD a propus amânarea examenului cu doi ani, iar PNL a susținut introducerea acestuia începând din 2030.

"Consecventă poziţiei susţinute încă din anul 2023, USR susţine desfiinţarea examenelor de admitere proprii ale liceelor, deoarece nu fac decât să adâncească inechităţile deja existente în sistemul de Educaţie. Un proiect de lege în acest sens a fost depus sub semnătura parlamentarilor USR Corina Atanasiu şi Ştefan Pălărie", anunţă USR într-un comunicat oficial.

Corina Atanasiu: Examenele proprii ar avantaja elevii ai căror părinţi pot plăti meditaţii

"O probă de selecţie organizată de licee, adăugată peste Evaluarea Naţională, ar accentua una dintre cele mai grave probleme ale şcolii româneşti: lipsa egalităţii de şanse. Evaluarea unică şi repartizarea computerizată permit şi copiilor cu rezultate foarte bune din mediul rural sau din familii cu posibilităţi reduse să obţină un loc în cele mai căutate licee şi clase din judeţul lor ori din marile oraşe. În schimb, examenele proprii ale liceelor ar avantaja elevii ai căror părinţi pot plăti meditaţii şi programe de pregătire adaptate fiecărei probe. Dubla selecţie nu ar verifica exclusiv cunoştinţele şi meritul elevilor, ar transforma veniturile familiei, accesul la meditaţii şi sprijinul educaţional de acasă în criterii indirecte de admitere, adâncind inechităţile deja existente în sistem", declară deputata USR Corina Atanasiu, membră a Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor.

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Potrivit USR, pentru copiii performanţi, dar vulnerabili din perspectiva situaţiei financiare, păstrarea unei duble selecţii pentru liceu ar însemna un risc dublu: fie să participe fără aceeaşi pregătire, fie să renunţe din start la liceele de top, de teama că ar putea rămâne fără un loc. Mulţi ar ajunge astfel să aleagă clase şi licee sub nivelul rezultatelor şi al potenţialului lor.

Ştefan Pălărie, despre admiterea paralelă: "Una dintre cele mai proaste idei"

"În anul 2023, când legile Educaţiei au ajuns în dezbatere parlamentară, alături de colegii mei din USR am criticat vehement aberaţiile din proiectul România Educată. Una dintre cele mai proaste idei, lipsită de orice argument valabil sau de sprijinul specialiştilor, a fost admiterea paralelă în liceu. S-au opus asociaţiile de elevi, s-au opus asociaţiile de părinţi. Astăzi, depunem un proiect de abrogare a acestei idei inaplicabile şi distrugătoare pentru bruma de învăţământ românesc rămas în picioare. Doar a amâna o problemă prin prorogare, nu este deloc o soluţie. De aceea, soluţia reală este eliminarea posibilităţii de examen paralel şi reconstruirea evaluării naţionale de la finalul clasei a VIII-a, pentru a acoperi inclusiv arii curriculare sociale sau de tip STEM", precizează senatorul USR Ştefan Pălărie, preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Senat.

Cum ar putea fi schimbate regulile pentru elevii de clasa a VIII-a

Proiectul USR propune modificarea Legii învăţământului preuniversitar (nr. 198/2023) în sensul abrogării prevederilor referitoare la organizarea concursului de admitere în clasa a IX-a de către colegii şi licee.

Astfel, toate locurile vor fi repartizate computerizat în baza rezultatelor Evaluării Naţionale, conform opţiunilor exprimate. USR reaminteşte că în 2023, senatorii USR au părăsit dezbaterile din comisii pe legile Educaţiei, în semn de protest, după ce senatorii majorităţii de atunci au votat împotriva amendamentului USR de eliminare a sistemului dual de admitere în liceu.

Ministrul Educației, despre admiterea la liceu: Prevederea există din 2023, iar termenul de aplicare ar putea fi amânat

Mihai Dimian a explicat miercuri, într-o postare pe Facebook, că examenul de admitere la liceu prevăzut pentru 2027 nu reprezintă o inițiativă recentă a Ministerului Educației. Măsura a fost introdusă prin Legea învățământului preuniversitar, adoptată de Parlament în 2023, care permite liceelor să organizeze, începând cu admiterea din 2027, concursuri pentru ocuparea a cel mult 50% din locurile disponibile în clasa a IX-a, potrivit News.ro.

"Nu Ministerul a propus săptămâna trecută introducerea acestui concurs. Prevederea există în lege din 2023, cu aplicare din 2027, iar Ministerul are obligaţia să pună în aplicare legea în vigoare. Nici organizarea concursului la nivelul liceului nu este o decizie luată acum de Minister. Aceeaşi lege stabileşte o diferenţă clară între Evaluarea Naţională şi concursul de admitere", a adăugat Dimian.

Potrivit acestuia, Evaluarea Naţională este organizată conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei. În schimb, în cazul concursului de admitere, legea prevede: "Organizarea concursului şi criteriile de admitere se stabilesc prin hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ".

"Nu Ministerul a decis săptămâna trecută ca organizarea concursului din 2027 să fie stabilită de unitatea de învăţământ. Parlamentul a stabilit acest lucru prin lege, în urmă cu trei ani. Din acest motiv proiectul de ordin conţine detalii privind organizarea Evaluării Naţionale - inclusiv aspecte precum supravegherea video şi anonimizarea lucrărilor -, deoarece acestea intră, potrivit legii, în atribuţiile Ministerului. În schimb, detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt stabilite, în limitele legii, de unitatea de învăţământ care decide să utilizeze această posibilitate. Dar, rolul dezbaterii publice a unui proiect de ordin este tocmai acela de a îmbunătăţi proiectul. Toate propunerile formulate oficial în cadrul procesului de consultare vor fi analizate, iar cele care sunt compatibile cu prevederile legii vor fi evaluate inclusiv din perspectiva integrării lor în forma finală a proiectului", a explicat ministrul interimar al Educaţiei.

El a afirmat că Ministerul are şi obligaţii stabilite explicit prin aceeaşi lege în legătură cu acest concurs. Legea din 2023 atribuie Ministerului responsabilităţi privind elaborarea subiectelor pentru concursul de admitere şi stabilirea datei desfăşurării acestuia, în corelare cu calendarul Evaluării Naţionale. Aceste elemente trebuie stabilite în timp util pentru anul şcolar 2026-2027.

"În concluzie, educaţia nu trebuie să fie tărâmul războiului politic! Apelez la înţelepciunea parlamentarilor să continuăm buna colaborare avută până acum în cadrul celor 5 luni de mandat şi să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educaţiei şi Cercetării la nerespectarea legii, ci să iniţieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere. Personal, nu mă consider un susţinător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă pentru că există şi anumite argumente rezonabile în această privinţă. Însă, ca ministru, părerile mele personale contează mai puţin în faţa unor prevederi legale. De asemenea, începând cu 5 mai, Ministerul nu mai poate iniţia proiecte de lege şi nici ordonanţe de urgenţă. Însă a oferit şi oferă tuturor parlamentarilor suportul necesar pentru iniţiative legislative privind educaţia şi cercetarea. Am discutat în această săptămână cu mai mulţi parlamentari, de la diverse partide parlamentare, şi cred că se poate constitui o majoritate parlamentară în jurul iniţiativei de prorogare a termenului de aplicare a acestei prevederi legale, timp în care se poate stabili, cu răbdare şi prin dialog constructiv, calea de urmat", a conchis Dimian.

El a menţionat că deputatul Raluca Turcan s-a oferit să iniţieze acest demers parlamentar.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, vineri, că a lansat în consultare publică proiectul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a repartizării şi a admiterii în învăţământul liceal, precum şi propunerea de calendar cuprinzând activităţile specifice.

Potrivit MEC, liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, după susţinerea de către elevi a Evaluării Naţionale, iar unităţile de învăţământ liceal tehnologic şi tehnologic dual pot organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe suplimentare de admitere.

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 cu completările şi modificările ulterioare, probele de admitere sunt probe de aptitudini, pentru admiterea în învăţământul vocaţional, probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, pentru clasele cu regim de predare bilingv şi probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, aceste trei probe fiind existente şi în prezent. Acestora li se adaugă, ca element de noutate, probe suplimentare de admitere pentru admiterea în învăţământul liceal tehnologic şi tehnologic dual şi probe de admitere administrate la nivelul unităţii de învăţământ liceal în cadrul concursului de admitere.

MEC preciza că la probele concursului de admitere administrate la nivelul unităţii de învăţământ liceal pot participa elevii care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la fiecare probă a Evaluării Naţionale, stabilită după soluţionarea contestaţiilor. Potrivit aceleiaşi surse, concursul de admitere constă în administrarea a două probe, stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, care vizează discipline aferente profilului/specializării, selectate din lista prevăzută în Anexa nr. 3 la Metodologia - cadru lansată în consultare.

Fundaţia World Vision România a reiterat, referitor la posibilitatea liceelor de a organiza propriile concursuri de admitere în clasa a IX-a, că introducerea unei selecţii suplimentare, pe lângă Evaluarea Naţională, riscă să accentueze diferenţele deja majore dintre copiii care au acces la resurse educaţionale şi cei care nu au. De aceea, organizaţia a solicitat Ministerului Educaţiei reanalizarea prevederii privind examenele proprii de admitere ale liceelor, din perspectiva impactului asupra echităţii şi a interesului superior al copilului.

Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a atras atenţia asupra unor probleme serioase din proiectul metodologiei-cadru şi calendarului admiterii la liceu pentru anul şcolar 2027-2028, care ar fi transformat într-un examen al pilelor şi relaţiilor şi a cerut Ministerului Educaţiei să revizuiască proiectul înainte de adoptare şi să introducă garanţii fără echivoc precum supraveghere video şi audio, reguli stricte privind conflictele de interese, anonimizarea efectivă a lucrărilor, evaluatori diferiţi pentru soluţionarea contestaţiilor.