Tragedie în Bucureşti: o familie a fost lovită de un camion. O mamă de 29 de ani a decedat, după ce camionul a lovit-o în timp ce traversa alături de fiul ei de 8 ani și de bunică. Copilul și bunica au fost răniți și transportați la spital. În aceeași zonă, anul trecut, doi soți au fost loviți mortal de o mașină.

Potrivit surselor Observator, şoferul camionului susţine că semaforul era verde şi că a simţit că a agăţat ceva, dar nu a văzut victimele.

Accidentul s-a produs, miercuri după-amiază, pe Şoseaua Gării Căţelu.

"Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 43 de ani, care se deplasa pe Şos. Gării Căţelu, dinspre Drumul Între Tarlale către Şos. Pantelimon, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat trei pietoni. În urma accidentului de circulaţie, un pieton în vârstă de 29 de ani şi-a pierdut viaţa, iar ceilalţi doi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale", a informat Brigada Poliţiei Rutiere.

Articolul continuă după reclamă

În urma accidentului de circulație, mama, în vârstă de 29 de ani şi-a pierdut viața, iar ceilalți doi răniţi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Şoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.

În urma accidentului, sunt restricţii de circulaţie pe Şos. Gării Căţelu, pe ambele sensuri de deplasare.

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie.

În aceeaşi zonă, doi soţi au fost spulberaţi de o altă maşină anul trecut.