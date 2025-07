Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, că România are viitor într-un timp tangibil, imediat după ce va trece perioada de corecţie. "Vreau să vă transmit convingerea mea că România are un viitor nu peste 20-30 de ani, ci peste doi-trei ani, imediat ce vom trece peste perioada aceasta de corecţie. România are un sector privat dinamic, competitiv, România are şansa să intre în OCDE şi astfel să atragă mult mai multe investiţii străine la sfârşitul anului viitor, deci România are viitor şi într-un timp tangibil", a spus Nicuşor Dan la Congresul extraordinar al PNL, care are loc la Palatul Parlamentului. El le-a mulţumit liberalilor pentru că au "ţinut direcţia corectă pentru România şi şi-au asumat decizii grele în momente grele", deşi a spus că în 35 de ani partidul a făcut şi greşeli.

Declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan:

- Mulțumesc pentru invitație, e o onoare pentru mine să fiu azi cu dumneavoastră.

- În primul rând vreau să vă mulțumesc.

- În urmă cu două luni, anul a trecut printr-un moment dificil.

- Partidul Național Liberal a mers în direcția corectă.

- În cei 35 de ani de la anul anului, Partidul Național Liberal a făcut greșeli, însă sunt două lucruri foarte importante.

- În primul rând, în momentele importante, a ținut direcția corectă pentru România și, în al doilea rând, foarte important, și-a asumat decizii grele în momente grele.

- Și acesta este un astfel de moment.

- E foarte important că Partidul Național Liberal și-a asumat guvernarea.

- Suntem cu toții obligați să reparăm în anii care urmează toate lucrurile care au fost așezate greșit în societate pentru ca altfel românii nu ne vor mai ierta în 2028 nu ne vor mai ierta și sunt foarte optimist că vom reuși să facem impreuna lucrurile astea.

- De asemenea pentru ca este un cumva pentru societate este un moment de îndoială vreau sa va transmit și dumneavoastră și românilor care se uita la noi convingerea mea că România are un viitor și nu peste 20-30 de ani, ci peste 2-3 ani, imediat ce vom trece peste perioada aceasta necesară de corecție.

- România are un sector privat dinamic, competitiv.

- România are șansa să intre în OCDE și astfel să atragă mult mai multe investiții străine la sfârșitul anului viitor, deci România are viitor și într-un timp tangibil.

- Închei pentru că este domnul Grosu aici.

- În primul rând mulțumindu-vă celor care în toți acești ani ați ajutat de la nivel central sau local Republica Moldova transmițând angajamentul meu de a continua acest ajutor, transmițând succes forțelor pro-occidentale la alegerile din 28 septembrie, pentru că asta este singura posibilitate pentru ca Republica Moldova să-și continue parcursul său european.

- Vă doresc un Congres reușit, decizii înțelepte și vă asigur că veți avea în minunat partener!

Preşedintele Nicuşor Dan a plecat după mai puţin de o oră, timp în care s-a adresat participanţilor şi au mai rostit discursuri preşedintele parlamentului Republicii Moldoba Igor Grosu, ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu (USR), Csoma Botond (UDMR), Varujan Pambuccian (Grupul minorităţilor Naţionale) şi a fost transmis mesajul lui Manfred Weber, preşedintele PPE.

PNL își alege sâmbătă noua conducere

Partidul Naţional Liberal organizează, sâmbătă, Congresul Extraordinar, pentru alegerea noii echipe de conducere la nivel naţional.

Evenimentul se desfăşoară la Palatul Parlamentului, în prezenţa a 1200 de delegaţi. Ilie Bolojan este singurul candidat la funcţia de preşedinte, iar zece candidaţi s-au înscris pentru cele patru poziţie de prim-vicepreşedinte: Valeriu Iftime, Adrian Veştea, Florin Roman, Alin Tişe, Nicoleta Pauliuc, Ioan Popa, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu, Mircea Minea şi Cătălin Predoiu.

