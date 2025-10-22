Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Primar din Vaslui: "Datoriile acumulate ne obligă la concedii fără plată. Guvernul ne face țapi ispășitori"

Primarul comunei Şuletea, din judeţul Vaslui, va trimite prin rotaţie angajaţii instituţiei în concediu fără plată pentru a reuşi să plătească sumele datorate de primărie la bugetul de stat, transmite Mediafax.

de Redactia Observator

la 22.10.2025 , 15:53
Primar din Vaslui: "Datoriile acumulate ne obligă la concedii fără plată. Guvernul ne face țapi ispășitori" Primar din Vaslui: "Datoriile acumulate ne obligă la concedii fără plată. Guvernul ne face țapi ispășitori" - comunasuletea.ro

Edilul a precizat că măsura îl include şi pe el şi că reprezintă singura soluţie pentru ca primăria să poată plăti către bugetul de stat suma restantă de 250.000 de lei, cu care figurează alături de ale instituţii publice din ţară pe o listă publicată de ANAF.

"Am avut o discuţie cu angajaţii şi am ajuns la concluzia că aceasta ar fi singura soluţie, să intrăm pe rând în concediu fără plată. Am observat că de ceva timp rolul primarilor este doar acela de a elibera anumite adeverinţe, în rest nu mai putem aspira la vreun proiect de dezvoltare, din cauza presiunii cofinanţărilor, iar comunitatea este văduvită. Despre aceste datorii s-a ştiut, statul nu trebuia să lase lucrurile să ajungă aici. Guvernul nu face decât să semene ură. Nu primarii au distrus economia, se încearcă doar scoaterea noastră drept ţapi ispăşitori. Noi reuşim să strângem cu chiu cu vai în jur de 700.000 de lei la buget într-un an, în condiţiile în care avem cheltuieli mult mai mari pentru energie, lemne, combustibil, funcţionare, naveta cadrelor didactice şi altele. Domnul premier ar trebui să mai coboare la firul ierbii. Am avut speranţa că un om care a activat în administraţia locală va şti cum să gestioneze problemele, dar se doreşte acum ca noi, primarii, să fim vinovaţi pentru tot", a declarat Ciprian Tamaş.

Primarul social-democrat a afirmat că datoriile acumulate provin din facturi neachitate pentru o serie de servicii, dar şi din cheltuieli cu plata contribuţiilor de asigurări sociale şi de sănătate pentru însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

primar datorii vaslui
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Povestea lui Andrei, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
Povestea lui Andrei, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
Ce a făcut Nicolas Sarkozy în prima zi la închisoare. Frenezie printre ceilalți deținuți: „Va avea o ședere dificilă”
Ce a făcut Nicolas Sarkozy în prima zi la închisoare. Frenezie printre ceilalți deținuți: „Va avea o ședere dificilă”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă daţi trei paşi în spate când vedeţi o pisică neagră?
Observator » Ştiri politice » Primar din Vaslui: "Datoriile acumulate ne obligă la concedii fără plată. Guvernul ne face țapi ispășitori"