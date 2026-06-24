Primarul Ciucu află azi dacă rămâne sub controlul judiciar

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu află astăzi dacă rămâne sau nu, sub controlul judiciar impus de DNA în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Edilul a contestat măsura la Tribunalul Capitalei.

Ciprian Ciucu a fost plasat joia trecută sub control judiciar pentru 60 de zile alături de trei oameni de afaceri. El nu are interdicția de a-și exercita funcția, dar are alte obligaţii, cum ar fi să se prezinte periodic la poliţie sau să anunţe dacă îşi schimbă domiciliul.

Ciucu este acuzat că, în schimbul eliberării unei autorizaţii şi a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar ar fi primit, de la doi oameni de afaceri susţinere în campania electorală de anul trecut, adică promovare şi consultanţă electorală. Primarul general a respins acuzaţiile.

La ieșirea din Tribunalul București, Ciucu nu a vrut să facă declarații în fața jurnaliștilor și a spus că se simte agresat. "În momentul ăsta mă simt puțin agresat", a spus Ciucu.

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Cum a ajuns Ciprian Ciucu în vizorul DNA

Ciprian Ciucu a intrat în atenţia DNA în timpul audierilor dintr-un alt dosar. Cazul se referă la un om de afaceri care ar fi mituit funcţionarii de la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. Potrivit procurorilor, mita ar fi fost înlesnită de fosta şefă a oficiului, Odeta Cristinela Nestor, prinsă în flagrant în timp ce primea 50.000 de euro din cei 100.000 de mii promişi.

În timpul audierilor, ar fi venit denunţul împotriva primarului. Măsura controlului judiciar nu îl împiedică pe Ciprian Ciucu să-şi exercite mandatul de primar. "Treaba mea este să am grijă de Bucureşti şi o să-mi dedic următoarea perioadă Bucureştiului. Iar în ceea ce priveşte această situaţie, voi colabora cu organele judiciare", a declarat Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.