Consilierii PSD din București au intrat în grevă, iar ședința Consiliului General a fost blocată

Consilierii PSD din CGMB au intrat în grevă, a anunţat primarul sectorului 4, Daniel Băluţă. Proiectul propus de PSD prin care bucureştenii care nu primesc apă caldă şi agent termic la parametrii optimi să nu plătească aceste servicii nu a fost votat din cauza lipsei de cvorum. Băluţă a anunţat că PSD va depune plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele membrilor aparatului din primărie care nu au făcut demersurile pentru ca proiectul să ajungă la vot, acuzându-i pe aceştia că formează un "grup infracţional condus de primarul general Ciprian Ciucu". În replică, secretarul municipiului Bucureşti, Georgiana Zamfir, i-a răspuns lui Băluţă că a "respectat procedurile legale întocmai", fiind prezenţi doar 23 de consilieri generali.

Băluţă îl acuză pe Ciucu că se află în fruntea unui "grup infracţional" şi anunţă greva consilierilor PSD - Hepta

La şedinţă, primarul Daniel Băluţă s-a prezentat purtând un tricou cu mesajele #săfacemdreptate şi #NuPrimeştiNuPlăteşti, pledând din nou pentru proiectul pe care l-a anunţat în urmă cu câteva săptămâni, proiect care prevede că locuitorii care nu primesc apă caldă şi agent termic la parametrii optimi nu trebuie să plătească pentru apa caldă care face caloriferele să fie călâi, conform News.ro.

"Aşa cum statul român ştie să impună taxe, să impună impozite, tot aşa este normal să facem dreptate, iar dreptate nu avem cum să facem cu astfel de oameni, oameni care îşi folosesc toată energia pentru a bloca iniţiative de genul acesta penru a-i proteja pe bucureşteni. În acest oraş, apa caldă este pentru toţi oamenii, şi pentru cei care votează şi pentru cei care nu votează, şi pentru cei care sunt de stânga şi pentru cei care sunt de dreapta. Vorbeam despre dreapta. Unde este dreapta atunci când este vorba de dreptate? Nu este prezentă. Toţi cei care au inventat plăcuţele suedeze, toţi cei care au adus bullyingul şi abuzul la un nivel inacceptabil pentru orice societate astăzi, când trebuie să facă dreptate, nu sunt aici", a afirmat Daniel Băluţă.

Sediul Primăriei Capitalei "s-a transformat în castelul grofului Ciprian Ciucu şi a celor care nu doresc sub nicio formă să respecte legea", a mai declarat Daniel Băluţă.

Băluţă: "PSD nu va ceda"

El a anunţat că, în aceste condiţii, PSD nu va ceda, iar miercuri va convoca o altă şedinţă a CGMB, pe acelaşi subiect.

"Până când aparatul de specialitate al primarului îşi va face datoria, grupul de consilieri PSD - şi fac apel şi la celelalte partide politice să facă acest lucru - va intra în grevă. Nu vom fi prezenţi până când această nedreptate nu va fi reparată. Cerem demisia de îndată a secretarului general al Primăriei şi a tuturor celor care nu şi-au făcut datoria, nerespectând Codul Administrativ, astfel încât în termen de trei zile, aşa cum legea prevede, să redacteze documentele necesare penrru derularea în bune condiţii a şedinţei. Pentru toţi aceşti abuzatori vom face, în cursul acestei săptămâni, plângeri penale pentru abuz în serviciu pentru că, din păcate, au luat această primărie pe persoană fizică, au creat un adevărat grup infracţional organizat condus de primarul Ciprian Ciucu. Lucrurile acestea nu pot să continue. Sper că bucureştenii au văzut cine este cu adevărat Ciprian Ciucu. În spatele privirii sale se ascunde un om fără scrupule, un om capabil să facă absolut orice pentru a-şi atinge obiectivele meschine care nu au nicio legătură cu dreptatea, cu bucureştenii, cu investiţiile, cu termia, cu transportul. Este un individ preocupat de răfuieli politice, un individ care a instituit în această instituţie cenzura, dovadă este nota de serviciu pe care a trimis-o, doreşte să controleze tot. Dânsul uită că nu trăieşte în Coreea de Nord, trăieşte în România", a adăugat Băluţă.

Fostul candidat la Primăria Capitalei a afirmat că Ciucu este "laş" pentru că nu este prezent la şedinţă, Băluţă spunând că, în condiţiile în care la şedinţă s-au mai prezentat şi alţi consilieri, numărul acestora ajungând la 28, dacă aparatul de specialitate al primarului ar fi redactat documentele, proiectul PSD ar fi fost votat.

"Veţi plăti pentru ceea ce aţi făcut, cu toţii", le-a transmis liderul PSD Bucureşti.

În replică, secretarul municipiului Bucureşti, Georgiana Zamfir, i-a răspuns lui Băluţă că a "respectat procedurile legale întocmai".

"Mai departe nu am să comentez. (...) Am respectat procedurile legale şi asta vom vedea, aştept plângerile dumneavoastră", a adăugat secretarul municipiului.

