La data de 7 decembrie 2025, au loc alegeri locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău dar și pentru primari din mai multe comune sau orașe.

Programul secțiilor de votare pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 - Shutterstock

Votarea are loc pe 7 decembrie, când secțiile de votare se vor deschide la ora 7:00. Alegătorii vor avea la dispoziție întreaga zi pentru a-și exprima opțiunea de vot, până la închiderea urnelor, programată la ora 21:00. După această oră, accesul în secții nu mai este permis, iar procesul de numărare a voturilor poate începe.

În București există 1.289 de secții de votare, distribuite în toate sectoarele. Cei care votează în cadrul alegerilor pentru Primăria Capitalei pot afla la ce secție votează AICI.

Cu ce documente votezi la alegerile pentru Primăria Capitalei

Articolul continuă după reclamă

Pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei este important ca fiecare alegător să meargă la secția de vot corespunzătoare domiciliului sau reședinței sale. În București nu poţi să votezi într-un alt sector decât cel în care ești arondat, chiar dacă ai un act de identitate valabil.

Se pot folosi diferite documente, cum ar fi:

cartea de identitate (simplă, electronică sau provizorie);

buletinul;

pașaportul diplomatic sau de serviciu;

pașaportul simplu poate fi folosit doar de românii care locuiesc în străinătate și votează în țară

carnetul de serviciu militar, pentru elevii din școlile militare.

Cei care au viza de flotant într-un sector sunt arondați la secția corespunzătoare, dar nu pot vota într-un alt sector.

Cum votezi la alegerile din 7 decembrie 2025

La secția de vot, alegătorul prezintă actul de identitate, este verificat, semnează pe lista electorală și primește buletinul de vot. Buletinul se pliază astfel încât ștampila de control să rămână vizibilă, apoi este introdus în urnă.

Pentru ca un vot să fie valid, ștampila cu mențiunea "VOTAT" trebuie aplicată în interiorul patrulaterului corespunzător candidatului ales. Votul este considerat valabil chiar dacă ștampila depășește puțin marginea patrulaterului, dar opțiunea alegătorului este clară.

Există şi situaţii în care votul exprimat poate fi considerat nul - puteţi aflat care sunt acestea AICI.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu? Apelez la agenţi imobiliari Caut pe cont propriu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰