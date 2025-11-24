Situații în care buletinul de vot poate fi anulat la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025

Alegerile locale parțiale pentru Primăria Municipiului București au loc pe 7 decembrie 2025. Peste 1.8 milioane de oameni sunt așteptați să își aleagă primarul, iar pe lista cu candidații admiși se află 17 nume. Există câteva scenarii la care trebuie să fiți atenți în care votul exprimat poate fi anulat.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc duminică, 7 decembrie 2025. Peste 1.8 milioane de oameni sunt așteptați la urne să-și exprime opțiunea de vot. Când mergeți la vot, trebuie să fiți atenţi ca acesta să poată fi luat în calcul în momentul în care se numără voturile și să evitați scenariile în care acesta votul nostru ar putea fi considerat nul.

Este foarte important să respectați procedura de vot. Pentru ca un vot să fie valid, ștampila cu mențiunea "VOTAT" trebuie aplicată în interiorul patrulaterului corespunzător candidatului ales. Votul este considerat valabil chiar dacă ștampila depășește puțin marginea patrulaterului, dar opțiunea alegătorului este clară.

Situații în care buletinul de vot poate fi anulat

Votul este considerat anulat în următoarele situații:

Dacă ștampila de control a secției de votare nu a fost aplicată;

Dacă este utilizat un alt buletin de vot decât cel legal aprobat;

Dacă nu a fost aplicată ștampila cu mențiunea "VOTAT";

Dacă ștampila cu mențiunea "VOTAT" a fost aplicată pe mai multe patrulatere/de mai multe ori;

Dacă ștampila este aplicată în afara tuturor patrulaterelor, neindicând un candidat clar.

