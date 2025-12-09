Învinşi la alegerile din Capitală, social-democrații au declanşat contraofensiva în Coaliție. Liderii PSD ameninţă din nou cu ieşirea de la guvernare, dar decizia finală va fi luată abia în ianuarie, după împărțirea banilor din Bugetul pe 2026. Potrivit surselor Observator, dacă va rămâne la putere, PSD ar vrea să împingă USR în afara Guvernului. Deocamdată, Sorin Grindeanu i-a cerut premierului să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului.

Înainte să ia o hotărâre radicală, social democratii aşteaptă negocierile pentru Buget şi decizia premierului privind tăierile din administrația centrală.

"Decizia de a ieși de la guvernare nu o ia Grindeanu sau Biroul Național, ci o vom lua în urma unei analize cu 5.000 de pesedişti. Colegii mei, 1.700 de primari, toți aleși local, vor lua decizia la sfârșitul lunii ianuarie, în cunoștință de cauză", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

PSD respinge înghețarea salariului minim și tăierile din aparatul bugetar

Sorin Grindeanu a anunţat că PSD nu va fi de acord cu îngheţarea salariului minim și nici cu tăierile de salarii în aparatul bugetar.

"Pentru că nu vreau să se taie salariile la medici, la profesori, ăsta este şantaj? Pentru că vreau respectarea legii în aplicare legată de salariul minim? Ăsta e şantaj? Avem o lege. Ţine de buget, de cum se dorește a fi construit, cum se ține cont de propunerile noastre", a subliniat Grindeanu.

"Eu nu cred că e bine pentru România ca unul din partide să nu mai fie în această Coaliţie. E semnal de instabilitate politică și nu ne dorim asta", a transmis Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

Scandalul demiterii ministrului Mediului creează tensiuni în Coaliție

Tot azi, Sorin Grindeanu i-a cerut premierului să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului. Replica a venit într-o postare pe facebook.

"Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în Coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori (...). PSD a zis: hai să vedem... sigur... acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș șefuț și la nivel de județ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale", a scris Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

"Eu nu văd vreun motiv pentru care Coaliția să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece", a precizat Nicuşor Dan, preşedintele României.

"Bine, Coaliția asta a scârțâit din prima zi. Faptul că PSD, în aceste zile, folosește USR ca un sac de box este un rezultat concret al acţiunilor miniştrilor noştri care au lovit în anumite interese clientelare, inclusiv ale PSD-ului", a explicat Dominic Fritz, preşedinte USR.

Grindeanu nu exclude un Guvern PSD–AUR dacă partidul iese din Coaliție

PSD a decis azi că nu va vota motiunea de cenzură depusă de partidele din Opoziţie. Dar, Sorin Grindeanu nu exclude un Guvern format de PSD și AUR, dacă social-democrații se vor retrage din Coaliţie.

"Nu vreau să fac speculații. N-am de unde să știu ce se va întâmpla peste o lună. Atunci vom discuta în funcție de ceea ce vom decide noi în PSD. Nu vreau să speculez", a mai spus Grindeanu.

Moţiunea depusă în Parlament va fi votată la începutul săptămânii viitoare.

