PSD ar vedea coaliţia şi fără Bolojan. Zamfir: "Nimeni nu este de neînlocuit"

Senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat luni că funcţia de premier nu depinde de o singură persoană şi că, inclusiv fără Ilie Bolojan, coaliţia poate merge înainte, informează News.ro.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a fost întrebat luni, la Parlament, cum afectează populaţia concedierea a 13.000 de persoane angajate în administraţia publică locală.

"Inclusiv cei angajaţi în administraţia publică locală sunt cetăţeni ai României şi orice concediere afectează un om. Concedierile sau restructurarea, mai degrabă, trebuie să fie una bazată pe criterii, să zic, de competenţă, dacă vreţi şi nu vă place lucrul ăsta. Trebuie, pe scurt, să plece oamenii leneşi şi ineficienţi şi să rămână cei care, într-adevăr, îşi fac treaba. Dar concedierea colectivă, repet, nu cred că este o soluţie. Şi aţi avut aici atâtea exemple pe care le-au dat cei din administraţie, primarii, de la toate partidele politice. N-a fost vorba de culoarea politică, toţi primarii, fie de la PSD, PNL şi chiar USR, au fost împotriva acestui mecanism", a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir, la Parlament.

Senatorul a fost întrebat dacă această coaliţie ar supravieţui şi fără Ilie Bolojan premier, cu un alt premier.

"Eu cred că da. Eu cred că nimeni nu este de neînlocuit, nici domnul Bolojan, cu toată simpatia. Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru", a spus Daniel Zamfir. El a menţionat că firesc ar fi să fie un premier de la PNL, pentru că aşa este acordul coaliţiei, în prima parte, premierul să-l dea PNL şi în următoarea perioadă să-l dea PSD.

