PSD cere PNL să îi "retragă imediat" sprijinul politic pentru "penalul Ciucu"

Reprezentanţii PSD solicită PNL să îi ”retragă imediat” sprijinul politic primarului general Ciprian Ciucu după punerea sa sub acuzare pentru fapte de corupţie şi să aplice aceleaşi principii de integritate pe care liberalii le-au cerut altor partide. Totodată, social-democraţii îi cer lui Ciucu ”să facă pasul în spate” din funcţia de demnitate publică. "Dacă prim-vicepreşedintele Ciprian Ciucu refuză să se retragă din funcţia de primar general, atunci PNL trebuie să ceară bucureştenilor să protesteze pentru a cere 'penalului Ciucu' să nu mai ocupe funcţii publice", adaugă PSD.

"PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreşedintelui liberal Ciprian Ciucu aceleaşi principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanţi acuzaţi de fapte de corupţie. Reprezentanţii PNL trebuie să ţină cont de faptul că principiile de integritate sunt general valabile, deci trebuie respectate şi de ei înşişi, nu doar de către ceilalţi. Ca atare, după punerea sub control judiciar a primarului Ciprian Ciucu, sub acuzaţia de luare de mită, conducerea PNL trebuie să dispună de urgenţă suspendarea acestuia din toate funcţiile deţinute în partid şi să-i retragă sprijinul politic pentru exercitarea funcţiei de primar general al Capitalei", se arată într-un comunicat de presă transmis, joi seară, de PSD.

Totodată, social-democraţii afirmă că edilul Ciprian Ciucu "trebuie să aplice în cazul său exact ceea ce pretindea altora aflaţi într-o situaţie similară: 'să facă pasul în spate' din funcţia de demnitate publică astfel încât faptele de corupţie pentru care este acuzat 'să nu afecteze imaginea instituţiei pe care o reprezintă'".

"Având în vedere propaganda pro-justiţie şi anti-corupţie desfăşurată ani de zile de către PNL, este obligatoriu ca acest partid şi prim-vicepreşedintele Ciprian Ciucu să facă exact ceea ce susţineau că trebuie să facă oamenii politici în astfel de situaţii:

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1.⁠ ⁠Să se abţină să comenteze deciziile sau acţiunile magistraţilor, chiar dacă acum le consideră neîndreptăţite. Orice astfel de comentariu reprezintă o formă de presiune politică asupra justiţiei.

2.⁠ ⁠Să nu invoce prezumţia de nevinovăţie, chiar dacă aceasta este garantată de Constituţia României. Această prezumţie nu poate justifica menţinerea «unui penal în funcţii publice». Este obligatoriu ca acesta să se retragă din politică şi să revină doar în cazul în care va fi achitat prin soluţie definitivă şi irevocabilă.

3.⁠ ⁠Să inverseze sarcina probei şi să-i solicite lui Ciprian Ciucu «să-şi demonstreze singur nevinovăţia» faţă de faptele de corupţie pentru care este acuzat.

4.⁠ ⁠Dacă prim-vicepreşedintele Ciprian Ciucu refuză să se retragă din funcţia de primar general, atunci PNL trebuie să ceară bucureştenilor să protesteze pentru a cere «penalului Ciucu» să nu mai ocupe funcţii publice", mai scrie în comunicatul PSD.

În plus, reprezentanţii PSD solicită tuturor organizaţiilor non-guvernamentale care au militat cu aplomb pentru combaterea corupţiei să acţioneze cu aceeaşi energie pentru "condamnarea publică a primarului general Ciprian Ciucu, înainte de pronunţarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanţelor de judecată".

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, pentru luare de mită, pentru fapte din perioada când era primar al Sectorului 6. Procurorii afirmă că el ar fi primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală în toamna anului trecut, de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu care îi reveneau în procedurile administrative referitoare la acel proiect imobiliar.