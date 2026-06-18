Președintele Nicușor Dan a evitat un răspuns clar privind negocierile cu parlamentarii din AUR pentru formarea noului guvern. Declaraţiile au fost făcute înaintea reuniunii Consiliului European.

Preşedintele Nicuşor Dan a evitat să dea un răspuns clar în ceea ce priveşte negocierile cu AUR pentru obţinerea voturilor pentru formarea Guvernului. "Eu l-am desemnat ca să facă o majoritate, mai departe o să discutăm", a răspuns şeful statului.

"Există o împărţire constituţională de atribuţii şi atribuţia preşedintelui este sa desemneze premierul. Dupa nenumărate consultari am desemnat ceea ce am inteles eu ca posibilitate sa rezolvăm criza", a declarat Nicuşor Dan.

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Nicuşor Dan a fost întrebat şi dacă consideră că este necesar ca primarul general al Capitalei "să facă un pas în spate", având în vedere că a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile pentru luare de mită, find suspectat că în perioada în care era primar la Sectorul 6 a primit foloase necuvenite constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală, în legătură cu emiterea unor documente pentru un proiect imobiliar din Bucureşti.

"Am aflat ca şi dumneavoastră informaţia astea. Din câte înţeleg sunt niste chestiuni care nu vizează activitatea lui la PMB si atunci e normal să continue acolo", a declarat şeful statului.

Nicuşor Dan, despre drone: Portugalia şi Slovacia s-au oferit să furnizeze echipamente anti-dronă României

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că Portugalia şi Slovacia s-au oferit să furnizeze echipamente anti-dronă României, numărul statelor care livrează acest ajutor ajungând la şase, alături de SUA, Franţa, Italia şi Franţa.

Şeful statului român a salutat începerea recentă a primului cluster al negocierilor de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova.

Referitor la bugetul multianual al UE 2028-2034, o temă principală a summitului UE de joi şi vineri, preşedintele Dan a spus că sub coordonarea ţării noastre încă 16 state, aşa-numiţii ''Prieteni ai Coeziunii', au o poziţie comună în interiorul Consiliului.

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