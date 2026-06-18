Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, susţine că programul de guvernare al premierului desemnat Adrian Veştea ar fi "o înşiruire de lozinci".

Peiu critică programul de guvernare al lui Veştea: "O înşiruire de lozinci" - Hepta

"Nu ne luptăm pentru jucării! A apărut 'pe surse' programul de guvernare al eventualului Cabinet Veştea. El este identic cu programul elaborat de Eugen Tomac ( mai puţin reforma administrativă prin comasarea localităţilor şi a judeţelor) şi identic cu programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Totul - o înşiruire de lozinci, nimic concret. Lipseşte orice referire la indexarea pensiilor. Lipseşte orice revenire la readucerea TVA la cotele de dinainte de august 2025", a scris Peiu pe Facebook.

Potrivit acestuia, în program nu s-ar face nicio referire la reducerea impozitului pe dividende sau la drepturile românilor din Ucraina.

"Nimic despre reducerea impozitului pe dividende la 8%. Nimic despre creşterea pragului pentru microîntreprinderi. Nimic despre oprirea decarbonizării. Nimic despre drepturile românilor din Ucraina. În schimb, la politică externă, a dispărut referirea la Republica Moldova şi a apărut parteneriatul strategic cu Ucraina. Nu ne luptăm pentru jucării", a adăugat Peiu.