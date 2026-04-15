Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Ilie Bolojan la Cotroceni. Cei doi au discutat 2 ore - Surse

Nicuşor Dan s-a întâlnit, miercuri la Cotroceni, cu premierul Ilie Bolojan. Cei doi au discutat timp de două ore, potrivit surselor Observator. 

de Marius Gîrlaşiu

la 15.04.2026 , 17:30
Întâlnirea şefului statului cu premierul Ilie Bolojan vine în contextul deciziei aşteptate în interiorul PSD, cu privire la soarta coaliţiai de guvernare. PSD urmează să facă, în data de 20 aprilie, consultarea internă a celor 5.000 de membri ai partidului, cu privire la rămânerea partidului în actuala formulă de guvernare.

Preşedintele Nicuşor Dan spunea într-o conferinţă de presă, săptămâna trecută, că are discuţii informale cu premierul Ilie Bolojan şi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi, în măsura în care e nevoie, cu partidele, dacă situaţia se acutizează în coaliţie, el adăugând că este un program cam săptămânal de astfel de întâlniri.

Şeful statului a mai spus că o să împingă cu toate puterile ca cele patru partide pro-occidentale să continue să colaboreze. La rândul lui, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu ia în calcul o demisie din funcţie şi caută să se comporte responsabil cât timp are onoarea să ocupe această funcţie, cât timp se află într-o situaţie problematică şi cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele acestor lucruri.

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă miercuri că trei veşti proaste pentru economie ne arată clar şi concret de ce România are nevoie urgent de o resetare, el arătând că economia se prăbuşeşte accelerat şi românii o duc din ce în ce mai rău.

Potrivit lui Grindeanu, a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greşeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid.

Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu Like

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

nicusor dan ilie bolojan psd coalitie guvernare
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.