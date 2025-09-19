Guvernul Bolojan pică dacă premierul nu va renunţa la concedierile din administraţia locală. Ameninţarea a fost lansată de liderii PSD. Social-democratii ar vrea să rămână la putere, dar vorbesc tot mai des despre înlocuirea lui Ilie Bolojan cu un alt premier propus de liberali.

Premierul şi-a propus să dea afară cel puţin 13 mii de angajaţi din administratia locală, dar social-democratii încearcă să blocheze acest plan, chiar dacă asta ar însemna debarcarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului după numai 3 luni.

"Unii lideri cu influenţă din PSD şi-ar dori ca Ilie Bolojan să fie înlocuit cu un alt premier propus de liberali. PSD şi-ar putea retrage sprijinul politic dacă Ilie Bolojan nu va renunţa la concedierile din Primării şi Consiliile Judetene. În acest caz, social-democraţii ar rămâne la guvernare pe baza acordului semnat la formarea Coalitiei, care prevede ca PSD va da premierul în 2027", a transmis Marius Gîrlaşiu, reporter Observator.

Olguţa Vasilescu: Bolojan greșește comparând Oradea cu restul ţării

"Să ştiţi că sunt primari PNL mai vehemenţi decât de la celelalte partide, care îmi reproşează mie faptul că nu mă bat mai mult ca aceasta lege să fie bună. Cred că greşeala pe care o face Dl. Bolojan e că de fiecare dată se raportează la Oradea vs restul ţării. Şi nu e acelaşi lucru", a declarat Olguţa Vasilescu, primar Craiova.

Surse politice spun că, la ultima şedintă a Coaliţiei, premierul a ameninţat el însuşi cu demisia dacă primarii nu vor concedia 10% dintre angajati.

"Un om care nu poate să îşi facă treaba ocupă degeaba un scaun" ar fi spus premierul, potrivit surselor Observator.

Bolojan: Jumătate din primării nu trebuie să reducă niciun angajat

"Jumătate din primăriile din România nu trebuie să reducă niciun angajat. Dacă nu reduci aceste cheltuieli pe care nu le putem duce mai departe, ceea ce incasam in plus va fi mancat de aceste cheltuieli", a mai spus premierul României.

"Eu sunt convins că atât colegii mei din PSD, liderii partidului meu cât şi dl. Bolojan au numerele de telefon unii de la ceilalţi, se întâlnesc şi sunt convins că aceste discuţii le pot purta ei între ei să le lămurească", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

"PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces nu ar face decât să pună România în pericol". a spus Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte PNL.

Săptămâna viitoare va fi una decisivă pentru soarta Guvernului. Liderii Coaliţiei ar trebui să ia decizia finală în privinţa concedierilor din primării si din consiliile judetene.

Iar Curtea Constituţională va tranşa pensiile magistraţilor. Premierul a ameninţat că s-ar putea retrage din funcţie dacă legea va fi respinsă de judecători.

