Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Fiul lui Rob Reiner riscă pedeapsa cu moartea. Acesta a rostit trei cuvinte în faţa instanţei

Crima odioasă de la Hollywood scoate la iveală şi informaţii mai puţin cunoscute despre celebrul regizor Rob Reiner. Arborele genealogic al cineastului se întinde până la Bucureşti.

de Redactia Observator

la 18.12.2025 , 21:00

Bunica din partea tatălui s-a născut în Capitală şi a emigrat în America împreună cu soţul său, originar din Cernăuţi. Între-timp, fiul acestuia, Nick Reiner, care şi-a ucis cu sânge rece părinţii a apărut pentru prima dată în faţa instanţei. Pentru faptele sale riscă închisoarea pe viaţă sau chiar pedeapsa capitală.

Doar trei cuvinte a rostit Nick Reiner la prima apariţie în faţa instanţei, după ce şi-a ucis părinţii. A fost adus în faţa judecătorului în cătuşe şi cu o vestă specială pentru deţinuţi folosită în închisoare pentru prevenirea sinuciderilor. Judecătorul a ordonat ca acuzatul să nu fie filmat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Chiar în ziua înfăţişării, medicul legist din comitatul Los Angeles a confirmat că decesul soţilor Reiner a fost cauzat de "vătămări multiple provocate cu obiecte ascuţite". 

Presa de peste Ocean scrie că în momentul în care a fost arestat, la câteva ore de la comiterea crimelor, Nick Reiner era acoperit încă cu sângele părinţilor. Procurorul a formulat la adresa sa două capete de acuzare pentru crimă de gradul întâi, cu circumstanțe multiple.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ceilalţi doi copii ai cuplului sunt în continuare în stare de şoc.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rob Reiner era unul dintre cei mai respectaţi regizori de la Hollywood. Cunoscut pentru filme precum "Când Harry a cunoscut-o pe Sally" sau "Lupul de pe Wall Street", Reiner avea origini româneşti. Bessie Mathias, bunica din partea tatălui său, s-a născut la Bucureşti în februarie 1893. Ea s-a căsătorit cu Irving Reiner, un ceasornicar născut în Cernăuţi. Împreună au emigrat în Statele Unite, unde ulterior s-a născut tatăl lui Rob, cunoscutul regizor, scenarist şi actor de comedie Carl Reiner.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rob reiner regizor hollywood acuzatii bucuresti origini
Înapoi la Homepage
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: &#8220;E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine&#8221;
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Veste BOMBĂ! Wiz Khalifa este condamnat la închisoare în Romania, cu executare! Cât trebuie să stea în spatele gratiilor
Veste BOMBĂ! Wiz Khalifa este condamnat la închisoare în Romania, cu executare! Cât trebuie să stea în spatele gratiilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii?
Observator » Ştiri externe » Fiul lui Rob Reiner riscă pedeapsa cu moartea. Acesta a rostit trei cuvinte în faţa instanţei