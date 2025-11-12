Ministrul Economiei: "Procesul de numire a conducerii ROMARM, trimis la Parchet"

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat miercuri că modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această dimineaţă trimis la Parchet iar modul de numire a conducerii Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Radu Miruţă a făcut un apel către conducerea AMEPIP şi conducerea DNA să înţeleagă că este un moment în care România are nevoie, având în vedere acest mecanism SAFE, să cureţe extraordinar de mult, maxim, modul în care companiile care desfăşoară aceste contracte se vor desfăşura în continuare.

