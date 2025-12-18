Antena Meniu Search
"Grinch-ul" decorurilor festive din Bistrița a fost reținut. E acuzat de furt și distrugere

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din oraşul Beclean, a fost reţinut de poliţişti, joi seară, fiind acuzat că, la data de 8 decembrie, a furat şi distrus mai multe decoruri de Crăciun din zona centrală a Bistriţei.

Redactia Observator

18.12.2025
"Grinch-ul" decorurilor festive din Bistrița, reținut înainte de Crăciun - Facebook

Denumit de poliţişti "Grinch-ul decorurilor festive", tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, în vederea analizării oportunităţii dispunerii unei măsuri preventive

"'Grinch-ul' decorurilor festive, prins de poliţişti înainte de Crăciun! Un tânăr de 23 de ani, din Beclean, bănuit de furt calificat şi distrugere, a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei municipiului Bistriţa. În data de 8 decembrie, acesta ar fi sustras obiecte decorative de pe terasa unui restaurant şi ar fi distrus decorul festiv al unei societăţi comerciale din municipiu", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, pe pagina de socializare a instituţiei.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale în cadrul dosarului penal constituit, urmând documentarea întregii activităţi infracţionale, mai precizează informarea publicată de IPJ Bistriţa-Năsăud.

Redactia Observator
bistrita retinut politie grinch
