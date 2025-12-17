Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"

Atenţie călători, linie de tramvai în valuri! Aşa ar trebui să sune anunţul vatmanilor care conduc pe una dintre cele mai circulate trasee din Bucureşti, între Piaţa Unirii şi Rahova. Pământul a cedat pe o porţiune de zeci de metri iar şinele nu mai sunt la acelaşi nivel. Călătorii se tem pentru siguranţa lor şi aşteaptă rezolvarea situaţiei.

de Andreea Milea

la 17.12.2025 , 20:35

"Suntem pe Calea Rahovei, aici unde linia de tramvai este în valuri pe o porţiune de zeci de metri. Cum se simte asta în tramvai? Ne-am urcat în tramvai. Este un tramvai nou care circulă pe această şină în valuri. Trecem pe această porţiune, se simte de parcă am fi cu barca prin Bucureşti", a transmis reporterul Observator Andreea Miliea.

"S-a scos pământul pentru a se îndrepta, se lucrează la ea, dar per total asta nu se poate schimba imediat pentru că găzduieşte cel mai mare depou. Este complicat", susţine un vatman.

Când se apropie sau pleacă din staţia Petre Ispirescu, tramvaiele sunt nevoite să ruleze cu viteză mică. Chiar şi aşa, călătorii se tem că, oricând, poate avea loc o deraiere.

Articolul continuă după reclamă

"O să sară de pe şine la un moment dat un tramvai, mai mult ca sigur. Zici că e ceva sub pământ", a povestit un călător.

"Să le rapare ca să fim şi noi protejaţi într-un fel. Adică te urci într-un tramvai nu trebuie să mori, trebuie să ajungi acolo unde ai nevoie, să te mai întorci şi acasă", a spus alt călător.

Vatman: Este periculos pentru noile tramvai.

Reporter: Este mai periculos pentru cele noi decât pentru cele vechi?

Vatman: Da, da.

Reporter: De ce?

Vatman: Pentru că au şi deraiat.

Problema a apărut după ce pământul, îmbibat în apă, s-a tasat, iar şinele au coborât şi ele câţiva centimetri. În timp ce pe astfel de linii periculoase circulă tramvaiul, pe linia 5, zisă şi linia corporatiştilor, încă nu s-a dat drumul la circulaţie deşi lucrările de modernizare sunt gata.

Andreea Milea
Andreea Milea Like

Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live.

tramvai bucuresti vatman rahova sina
Înapoi la Homepage
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze?
Observator » Evenimente » Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"