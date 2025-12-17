Atenţie călători, linie de tramvai în valuri! Aşa ar trebui să sune anunţul vatmanilor care conduc pe una dintre cele mai circulate trasee din Bucureşti, între Piaţa Unirii şi Rahova. Pământul a cedat pe o porţiune de zeci de metri iar şinele nu mai sunt la acelaşi nivel. Călătorii se tem pentru siguranţa lor şi aşteaptă rezolvarea situaţiei.

"Suntem pe Calea Rahovei, aici unde linia de tramvai este în valuri pe o porţiune de zeci de metri. Cum se simte asta în tramvai? Ne-am urcat în tramvai. Este un tramvai nou care circulă pe această şină în valuri. Trecem pe această porţiune, se simte de parcă am fi cu barca prin Bucureşti", a transmis reporterul Observator Andreea Miliea.

"S-a scos pământul pentru a se îndrepta, se lucrează la ea, dar per total asta nu se poate schimba imediat pentru că găzduieşte cel mai mare depou. Este complicat", susţine un vatman.

Când se apropie sau pleacă din staţia Petre Ispirescu, tramvaiele sunt nevoite să ruleze cu viteză mică. Chiar şi aşa, călătorii se tem că, oricând, poate avea loc o deraiere.

"O să sară de pe şine la un moment dat un tramvai, mai mult ca sigur. Zici că e ceva sub pământ", a povestit un călător.

"Să le rapare ca să fim şi noi protejaţi într-un fel. Adică te urci într-un tramvai nu trebuie să mori, trebuie să ajungi acolo unde ai nevoie, să te mai întorci şi acasă", a spus alt călător.

Vatman: Este periculos pentru noile tramvai.

Reporter: Este mai periculos pentru cele noi decât pentru cele vechi?

Vatman: Da, da.

Reporter: De ce?

Vatman: Pentru că au şi deraiat.

Problema a apărut după ce pământul, îmbibat în apă, s-a tasat, iar şinele au coborât şi ele câţiva centimetri. În timp ce pe astfel de linii periculoase circulă tramvaiul, pe linia 5, zisă şi linia corporatiştilor, încă nu s-a dat drumul la circulaţie deşi lucrările de modernizare sunt gata.

