Criza de la Paltinu pare fără sfârşit. Nici acum, după aproape 2 săptămâni, la robinetele oamenilor nu curge apă de băut. Ba mai mult, cei 100.000 de locuitori din Prahova şi Dâmboviţa sunt puşi acum să plătească apa pe care au folosit-o doar la toaletă. Deşi oamenii sunt nemulţumiţi, operatorul de apă spune clar. Conform legii, nu pot oferi o reducere mai mare de 30% pentru viitoarea factură. Între timp, autorităţile iau probe peste probe până când apa va deveni din nou potabilă, iar scandalul demiterii ministrului Mediului, pe care PSD îl consideră principalul vinovat pentru această criză, a ajuns să clatine inclusiv Coaliţia.

Între timp, criza apei din județul Prahova face valuri până în București. Ieri, în Parlament, ministrul Mediului Diana Buzoianu a fost chemată pentru a da explicații, iar în timpul dezbaterilor, mai mulți deputați PSD și AUR au cerut demisia acesteia pentru că o consideră responsabilă.

În replică, Diana Buzoianu a susținut că nu va ceda în fața intimidărilor și chiar recent a reacționat pe rețelele sociale într-o postare spunând că totul i se trage de la reorganizarea Romsilva.

Astăzi, la Ministerul Mediului, mai mulți membri ai partidului PUSL au protestat în tăcere, spun ei, pentru că așa au reacționat și au gestionat și autoritățile avaria de la Barajul Paltinu, care a dus și la criza apei din Prahova.

