Buzoianu, despre criza apei: Mâine vom lua deciziile evidente care trebuiau aplicate de zile întregi

Criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița ajunge într-un moment decisiv. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că mâine, pe baza raportului Corpului de Control, vor fi luate "deciziile absolut evidente" care, spune ea, ar fi trebuit aplicate încă de acum câteva zile. Buzoianu acuză autoritățile locale că nu au transmis informații esențiale și nu au luat măsurile necesare pentru prevenirea crizei, încălcând inclusiv legislația.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Antena 3 că miercuri, în baza raportului corpului de control, vor fi luate deciziile în urma crizei apei potabile.

"Mâine, în baza raportului Corpului de Control, sunt convinsă că vor fi luate deciziile absolut evidente care ar fi trebuit să fie luate deja de mai multe zile", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului. Ea a arătat că reprezentanţii autorităţilor din subordinea Ministerului Mediului de la nivel local nu au transmis niciun fel de informaţii către minister.

"Problema lor nu este doar că nu au transmis informaţia, ci şi că nu au luat măsurile necesare să prevină, faptul că nu au făcut rezerve de apă, că nu au comunicat ulterior apariţia incidentului. Sunt o serie întreagă de lucruri care s-au întâmplat, inclusiv cu încălcarea legislaţiei", a afirmat Buzoianu.

"Să nu avem niciun fel de dubiu că discuţia legată de Paltinu nu este decât o manipulare, în încercarea de a ne îndepărta de la nişte măsuri pe care suntem pregătiţi să le luăm", a mai spus ministrul.

