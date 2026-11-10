Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie. Este suspectat de spionaj în favoarea Rusiei

Un militar de rang înalt din armata Statelor Unite a fost arestat în Marea Britanie, fiind suspectat de infracţiuni care ar avea legătură cu Rusia, a anunţat poliţia antiteroristă britanică. Potrivit BBC, bărbatul este suspectat că ar fi obţinut sau divulgat informaţii protejate şi că ar fi oferit sprijin unui serviciu de informaţii străin.

Într-un comunicat, Poliția Antiteroristă din Londra a precizat că bărbatul în vâstă de 41 de ani a fost arestat în baza articolelor 1 și 3 din Legea privind securitatea națională din 2023. Articolul 1 al legii se referă la obținerea sau divulgarea de informații protejate, în timp ce articolul 3 vizează sprijinirea unui serviciu de informații străin.

În cadrul anchetei, polițiștii efectuează percheziții în două locații din Gloucestershire.

"Această arestare importantă vizează acuzații de spionaj, o chestiune de maximă îngrijorare pentru Statele Unite și aliații noștri. În timp ce această anchetă continuă, vreau să transmit un mesaj clar: FBI nu va tolera pe nimeni care își încalcă jurământul față de Statele Unite și ale cărui acțiuni pun în pericol securitatea noastră națională și pe cea a partenerilor noștri", a declarat într-un comunicat Directorul FBI, Kash Patel.

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Vicki Evans, comisar adjunct în cadrul Poliției Antiteroriste, a descris arestarea drept una "semnificativă": "Acuzațiile sunt grave, iar ancheta noastră este în plină desfășurare".

Militarul se află în prezent în custodia poliției, într-o secție din Londra.

"Presupusele fapte ale unui militar cu grad înalt, căruia i-au fost încredințate informații sensibile, reprezintă o reamintire îngrijorătoare a faptului că amenințările din interior sunt reale și persistente", a declarat Generalul de brigadă Sean Stinchon, comandantul Comandamentului de Contrainformații al Armatei SUA.