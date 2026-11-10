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Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie. Este suspectat de spionaj în favoarea Rusiei

Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie. Este suspectat de spionaj în favoarea Rusiei Imagine ilustrativă - Shutterstock
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Editor D.C. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 10.11.2026, 21:49 | Modificat la 10.11.2026, 21:49

Un militar de rang înalt din armata Statelor Unite a fost arestat în Marea Britanie, fiind suspectat de infracţiuni care ar avea legătură cu Rusia, a anunţat poliţia antiteroristă britanică. Potrivit BBC, bărbatul este suspectat că ar fi obţinut sau divulgat informaţii protejate şi că ar fi oferit sprijin unui serviciu de informaţii străin.

Într-un comunicat, Poliția Antiteroristă din Londra a precizat că bărbatul în vâstă de 41 de ani a fost arestat în baza articolelor 1 și 3 din Legea privind securitatea națională din 2023. Articolul 1 al legii se referă la obținerea sau divulgarea de informații protejate, în timp ce articolul 3 vizează sprijinirea unui serviciu de informații străin.

În cadrul anchetei, polițiștii efectuează percheziții în două locații din Gloucestershire.

"Această arestare importantă vizează acuzații de spionaj, o chestiune de maximă îngrijorare pentru Statele Unite și aliații noștri. În timp ce această anchetă continuă, vreau să transmit un mesaj clar: FBI nu va tolera pe nimeni care își încalcă jurământul față de Statele Unite și ale cărui acțiuni pun în pericol securitatea noastră națională și pe cea a partenerilor noștri", a declarat într-un comunicat Directorul FBI, Kash Patel.

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Vicki Evans, comisar adjunct în cadrul Poliției Antiteroriste, a descris arestarea drept una "semnificativă": "Acuzațiile sunt grave, iar ancheta noastră este în plină desfășurare".

Militarul se află în prezent în custodia poliției, într-o secție din Londra.

"Presupusele fapte ale unui militar cu grad înalt, căruia i-au fost încredințate informații sensibile, reprezintă o reamintire îngrijorătoare a faptului că amenințările din interior sunt reale și persistente", a declarat Generalul de brigadă Sean Stinchon, comandantul Comandamentului de Contrainformații al Armatei SUA.

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D.C.
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