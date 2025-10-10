Reacția Ministerului Energiei după ce Reuters a relatat că importurile de energie din Rusia au crescut cu 57%

Ministerul Energiei a transmis vineri că România nu importă energie din Rusia (cărbune, țiței, produse petroliere sau gaze naturale), contrazicând o analiză Reuters care menționează o creștere de 57% a importurilor românești de energie rusească în 2025.

Conducta Coridorului Vertical de Gaze, care leagă Grecia de Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Moldova și Ucraina, în apropiere de Mikrevo, 29 mai 2025 - Profimedia

România nu importă cărbune, ţiţei, produse petroliere sau gaze din Rusia, a transmis Ministerul Energiei, la solicitarea News.ro, după ce o analiză publicată vineri de Reuters arată că mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia, în cazul României fiind vorba despre o creştere de 57%.

În ceea ce priveşte importurile de cărbune din Rusia, ministerul a aminteit că acestea au fost interzise începând cu august 2022, odată cu intrarea în vigoare a celui de-al 5-lea pachet de sancţiuni economice al UE. Referitor la ţiţei şi produse petroliere, Ministerul Energiei a explicat că, în conformitate cu cadrul de sancţiuni stabilit prin Regulamentul Consiliului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive ca urmare a acţiunilor Rusiei de destabilizare a situaţiei din Ucraina, modificat prin pachetele ulterioare, operatorii economici din România, începând cu 5 decembrie 2022, nu au mai importat ţiţei din Federaţia Rusă, iar începând cu 5 februarie 2023 au fost oprite şi importurile de produse petroliere. În cazul importurilor de gaze naturale, Ministerul Energiei precizează că România nu importă gaze naturale din Federaţia Rusă.

"Pentru a asigura necesarul de consum intern, România importă gaze naturale din Europa Occidentală prin interconectorul Szeged-Arad şi din Europa de Sud prin punctele de interconectare cu Bulgaria - Kardam 1-Negru Vodă 1 (Coridorul Trans-Balcanic) şi Giurgiu-Ruse", menţionează ministerul, amintind însă că CE negociază un proiect de regulament privind eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Federaţia Rusă, care include un set de obligaţii clare şi etapizate, menite să elimine importurile de gaze şi petrol din Rusia într-un mod ordonat şi să consolideze securitatea energetică generală a UE.

Deși România este un susținător ferm al Ucrainei în războiul declanşat de Rusia, ea se numără totodată printre țările din UE care, în 2025, au crescut valoarea importurilor de energie din Rusia - cu 57% față de anul anterior, potrivit unei analize Reuters bazate pe datele CREA (Centrul pentru Cercetare în Energie și Aer Curat).

"Ungaria se numără printre cele șapte țări care au înregistrat o creștere a valorii importurilor de energie din Rusia în acest an, cu 11%, potrivit datelor. Franței și Olandei li se alătură alte patru țări ale căror guverne susțin Ucraina în război: Belgia, care a înregistrat o creștere de 3%, Croația (55%), România (57%) și Portugalia (167%)", se arată în articol.

Reuters nu precizează explicit tipul de energie importată de România din Rusia în 2025, însă articolul vorbeşte în principal despre gaze naturale lichefiate (GNL). Importurile de GNL - principalele produse energetice rusești care încă ajung în UE - sunt adesea tranzacționate de companii private, prin contracte pe termen lung care nu pot fi suspendate fără o interdicție clară la nivelul UE.

UE vrea să elimine complet GNL-ul rusesc până în 2027-2028, dar are nevoie de un mecanism eficient pentru a verifica proveniența gazului, potrivit unui alt articol Reuters. Franța și Italia vor fie ca toate transporturile de LNG să fie pre-autorizate înainte de livrare, fie să fie verificate la vamă la sosirea în porturile UE pentru a se asigura că nu provin din Rusia. O decizie ar urma să fie luată la un summit al miniştrilor de externe pe 20 octombrie.

